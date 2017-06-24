Поль Погба снялся в клипе известного рэпера. И «Олд Траффорд» – тоже

Поль Погба провел насыщенный сезон и уехал отдыхать на восток, но затем вдруг приехал обратно на «Олд Траффорд». Только не готовиться к сезону, – в отпуске француз будет еще до 8 июля – а сниматься в клипе американского рэпера Desiigner на песню Outlet, которая была выпущена еще в феврале. В сети видео появилось позавчера (в среду).

Любопытно, что в этом клипе Погба находится на поле уже в новой форме «МЮ». Таким образом, он первым в клубе опробовал экипировку к сезону-2017/18.

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