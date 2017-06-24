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  • Поль Погба снялся в клипе известного рэпера. И «Олд Траффорд» – тоже

Поль Погба снялся в клипе известного рэпера. И «Олд Траффорд» – тоже

Поль Погба провел насыщенный сезон и уехал отдыхать на восток, но затем вдруг приехал обратно на «Олд Траффорд». Только не готовиться к сезону, – в отпуске француз будет еще до 8 июля – а сниматься в клипе американского рэпера Desiigner на песню Outlet, которая была выпущена еще в феврале. В сети видео появилось позавчера (в среду).

Любопытно, что в этом клипе Погба находится на поле уже в новой форме «МЮ». Таким образом, он первым в клубе опробовал экипировку к сезону-2017/18.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поскольку правообладатели не разрешают интегрировать видео на сторонние сайты, смотрите полную версию видеоклипа по ссылке.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (4)
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Павел Буре
1498252092
На турнике каждый может подтянутся, лучше думай как играть на 105 лямов.
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mutabor0992
1498256615
Ниггер снялся в клипе у ниггера.Вот новость.Здесь футбольный сайт или в мире животных?
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4agaaa
1498270185
Лучше играй так, как понтуешься!!!
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Михаил_Боярский
1498302097
Какая же херня.
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