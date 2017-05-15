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  • «Половина успеха – хорошее начало сезона». Как делать ставки успешнее остальных

«Половина успеха – хорошее начало сезона». Как делать ставки успешнее остальных

– Кто вы и чем занимаетесь?

– Меня зовут Александр Зайчиков. Я обычный болельщик, который любит спорт и особенно фанатеет от футбола и хоккея. Живу в Латвии, в Риге. Здесь проводит домашние матчи сборная Латвии, поэтому все ее игры я смотрю вживую со стадиона.

Еще в Риге есть хоккейная команда «Динамо», которая выступает в КХЛ. Ее матчи стараюсь вообще не пропускать. Смотрю все игры чемпионата России по футболу, слежу по телевизору за матчами чемпионата Испании и Италии. В РФПЛ болею за ЦСКА, в Европе – за «Барселону».

Еще я собираю значки и вымпелы футбольных сборных и команд. В этом деле мне помогает моя дочка, которая играет в футбол за рижский клуб РФШ и женскую сборную Латвии.

– Вы впервые стали победителем Конкурса прогнозов. Долго к этому шли?

– Да, я начал участвовать в Конкурсе прогнозов с самого его появления, и вот – первый большой успех. Очень рад этой победе. В майском сезоне надеюсь закрепить успех, но пока начало выдалось не очень удачным. Не сомневайтесь – бороться буду до конца.

– В чем секрет вашего успеха?

– Борьба за звание сильнейшего прогнозиста получилась тяжелой. Соперники подобрались очень достойные, в том числе те, которые побеждали в Конкурсе не один раз. Апрельский сезон начал удачно, набрал много очков, а потом развил дело до победы. Считаю, что половина успеха – это хорошее начало сезона.

– Ваш рейтинг – больше миллиона. Ставок – больше двух тысяч. Не спите, что ли?

– За неделю до окончания сезона увидел, что до миллиона осталось совсем немного. Спать-то спал, но рьяно стремился к миллиону, и у меня получилось, чему очень рад.

– Победитель двух прошлых сезонов рассказывал нам, что половина его успеха – ставки на большие коэффициенты. Как у вас с этим дела?

– На большие коэффициенты не надеюсь, больше полагаюсь на свою интуицию. Но если буду чувствовать, что команда реально привлекает, то даже не посмотрю на коэффициенты.

– Чемпионат, где приходится тяжелее всего.

– Для меня самый тяжелый – чемпионат Германии. «Бавария», конечно, лучшая и вообще стоит особняком, но в целом любая команда Бундеслиги может преподнести сюрприз. Остальные чемпионаты в большинстве своем предсказуемые.

– Если бы перед началом сезона вам сказали, что «Спартак» станет чемпионом, поверили бы и поставили на это событие?

– Перед стартом РФПЛ даже не думал, что «Спартак» будет чемпионом. Да, это хорошая команда, но казалось, что золотые медали заберет «Зенит», хотя и болею я за ЦСКА.

– Скоро Кубок конфедераций-2017. Есть ли вера в сборную России?

– Конечно, вера в сборную России сохраняется, обязательно буду болеть за нее. Прогноз на выступление национальной команды? Думаю, что шансы на победу есть. Вообще, в футболе шансы есть всегда.

– Три причины, почему Конкурс прогнозов – это круто.

– Мне нравится участвовать в Конкурсе прогнозов, потому что это интересно, можно выиграть приз, играешь на очки, а не на деньги.

– Дайте несколько советов начинающим игрокам.

– Начинающим игрокам посоветую не бояться рисковать. Всем удачи в новом сезоне и просто любите футбол!

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Комментарии (6)
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Platon Faustov
1494864732
Привет из 4 дивизиона )))
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fantom23
1494899054
Хорошее вью,удачи Александру в дальнейшем!!!
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