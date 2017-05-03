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    Как уничтоженный «Ростовом» клуб рвется в финал Лиги Европы


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    Голосов: 1
    03.05.2017 21:35
    Безумно веселый первый полуфинальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Лион» завершился разгромом французского клуба командой, чей средний возраст не превышает 22 года.

    Из участников ужасной игры против «Ростова» сегодня у «Аякса» вышло всего пять футболистов, притом два основных защитника Виргевер и Велтман на первый полуфинальный матч с «Лионом» были дисквалифицированы. Практически проиграв возможность стать чемпионом Голландии в апрельском матче в Эйндховене (0:1 и за два тура до конца – «минус четыре» от «Фейеноорда»), «Аякс» сосредоточился на еврокубке и выставил сегодня свой типичный юный и зажигающий состав, чей средний возраст составил всего 22 года с небольшим.

    Молодежь покуражилась от души и разорвала «Лион», попутно не использовав еще с десяток голевых моментов. Выход Бертрана Траоре был под большим вопросом, а он попал в «основу» и оформил дубль. У Траоре теперь, кстати, те же восемь очков по системе «гол плюс пас», что и у Златана Ибрагимовича в нынешнем сезоне.

    Хет-трик из голевых передач Хакима Зайича и вовсе был роскошен – сотворить подобное на такой поздней стадии Лиги Европы еще никому не удавалось. Этого марокканца еще три года назад купили в «Твенте» из «Херенвена» вместо ушедшего в «Спартак» Квинси Промеса, а теперь Зайич буквально вгоняет аяксидов в финал Лиги Европы, попутно переписывая рекорды еврокубка.

    «Лион» же продемонстрировал пособие по тому, как никогда не следует играть в обороне – расхлябано, недисциплинированно и в целом очень слабо, совсем не в соответствии с полуфиналом еврокубка. При счете 3:0 «Лион» провел несколько хороших атак, Вальбуэна забил, Фекир запорол выход один на один, но затем «Аякс» нанес свой четвертый точный удар, и судьба матча была фактически решена – 4:1. Смахивала эта игра больше на веселый междусобойчик из голландского чемпионата без особой тактики, но по таким матчам мы, порой, очень скучаем, наблюдая за Лигой чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 18:15

      Завтра будет видно чего стоит сегодняшний Аякс , хотя по первой игре - очень понравился ,. Молодость и задор побили академизм . Если и дальше так пойдет , то и МЮ не устоит .

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 4 мая 2017, 09:59

      Два разных Аякса, сейчас и когда играл с Ростовом

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > firs04 24 мая 2017, 00:32

      Естественно!Потому что Бердыев не позволил ничего сделать Амстердамцам...)))

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 4 мая 2017, 06:09

      Класс

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 3 мая 2017, 23:24

      молодцы аяксиды!!! вперюд в финал и за трофеем!! Верим в АЯКС!!!

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 3 мая 2017, 22:11

      Довольно неожиданный результат, Лион удивил.

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > CskaMoscovv 3 мая 2017, 22:24

      Почему неожиданный они дома Шальке 04 порвали а он та посильнее Лиона будет.

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