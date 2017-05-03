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  • Как уничтоженный «Ростовом» клуб рвется в финал Лиги Европы

Как уничтоженный «Ростовом» клуб рвется в финал Лиги Европы

Из участников ужасной игры против «Ростова» сегодня у «Аякса» вышло всего пять футболистов, притом два основных защитника Виргевер и Велтман на первый полуфинальный матч с «Лионом» были дисквалифицированы. Практически проиграв возможность стать чемпионом Голландии в апрельском матче в Эйндховене (0:1 и за два тура до конца – «минус четыре» от «Фейеноорда»), «Аякс» сосредоточился на еврокубке и выставил сегодня свой типичный юный и зажигающий состав, чей средний возраст составил всего 22 года с небольшим.

Молодежь покуражилась от души и разорвала «Лион», попутно не использовав еще с десяток голевых моментов. Выход Бертрана Траоре был под большим вопросом, а он попал в «основу» и оформил дубль. У Траоре теперь, кстати, те же восемь очков по системе «гол плюс пас», что и у Златана Ибрагимовича в нынешнем сезоне.

Хет-трик из голевых передач Хакима Зайича и вовсе был роскошен – сотворить подобное на такой поздней стадии Лиги Европы еще никому не удавалось. Этого марокканца еще три года назад купили в «Твенте» из «Херенвена» вместо ушедшего в «Спартак» Квинси Промеса, а теперь Зайич буквально вгоняет аяксидов в финал Лиги Европы, попутно переписывая рекорды еврокубка.

«Лион» же продемонстрировал пособие по тому, как никогда не следует играть в обороне – расхлябано, недисциплинированно и в целом очень слабо, совсем не в соответствии с полуфиналом еврокубка. При счете 3:0 «Лион» провел несколько хороших атак, Вальбуэна забил, Фекир запорол выход один на один, но затем «Аякс» нанес свой четвертый точный удар, и судьба матча была фактически решена – 4:1. Смахивала эта игра больше на веселый междусобойчик из голландского чемпионата без особой тактики, но по таким матчам мы, порой, очень скучаем, наблюдая за Лигой чемпионов.

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Лига Европы Лига Европы Лион Аякс Траоре Бертран Зиеш Хаким
Комментарии (7)
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CskaMoscovv
1493838717
Довольно неожиданный результат, Лион удивил.
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Ajax_Amsterdam
1493843081
молодцы аяксиды!!! вперюд в финал и за трофеем!! Верим в АЯКС!!!
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Igornv
1493867371
Класс
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firs04
1493881164
Два разных Аякса, сейчас и когда играл с Ростовом
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dok66
1494429339
Завтра будет видно чего стоит сегодняшний Аякс , хотя по первой игре - очень понравился ,. Молодость и задор побили академизм . Если и дальше так пойдет , то и МЮ не устоит .
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