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  • «Рейнджерс» снова в игре. Один из двух главных клубов Шотландии набирает мощь

«Рейнджерс» снова в игре. Один из двух главных клубов Шотландии набирает мощь

14 мая 2008-го года. Тогда еще не скандальный Игорь Денисов и не постаревший Константин Зырянов вколачивают по голу в финале Кубка УЕФА против «Рейнджерс» и приносят победу «Зениту». Для России – второй триумф в еврокубках, для Шотландии – последнее более-менее успешное выступление местной команды в Европе.

Тогда никто бы не подумал, что через три с половиной года вылезет наружу страшная правда – у «Рейнджерс» дикие долги. В общей сложности накопилось около 100 миллионов евро. Сезон 2012/2013 команда из Глазго начнет в третьем дивизионе – четвертом по силе в стране. Эпоха состязания двух команд за чемпионство в Шотландии прервалась.

«Мы последуем куда угодно», – болельщики «Рейнджерс» даже в худшие времена не отворачиваются от команды.

На первый матч обновленного и бедствующего «Рейнджерс» пришло 50 тысяч (!) человек. В Глазго показали всему футбольному миру – тут не сдаются. Молодая команда ответила взаимностью – каждый сезон она шла на повышение. Традиция прервалась в сезоне 2014/2015, когда «Джерс» проиграли в стыковых матчах за право выйти в высший дивизион страны «Мазервеллу». Но уже через год синяя часть Глазго будет гулять – команда вернулась в высший дивизион, захватив с собой выигранный Кубок Вызова (аналог Кубка английской лиги, но без участия команд из премьер-лиги). В 33-м туре Чемпионшипа был обыгран «Дамбартон», и спустя четыре года «Рейнджерс» обеспечил себе повышение в классе.

Для шотландской премьер-лиги возвращение «Джерс» – непременный плюс. Только вдумайтесь: средняя посещаемость команды из Глазго – 49 тысяч. Выше показатель только у «Селтика» – 55 тысяч. Дальше – пропасть. Ближайшими «преследователями» считаются ребята из «Хартса» – жалкие 16 тысяч. На этом фоне идея включить в английский чемпионат «Рейнджерс» и «Селтик» выглядит убийственной для шотландской федерации футбола. Еще два года назад, когда «рейнджеры» не вернулись в элитный дивизион, средняя посещаемость местного первенства была ниже, чем в чемпионате России.

Еще одно доказательство любви болельщиков «Рейнджерс» к футболу – недавний январский товарищеский матч против «Лейпцига», который борется в этом сезоне за попадание в Лигу чемпионов в Бундеслиге (а точнее, он в нее уже попал). Встреча проходила в Германии. Всего игру посетило 18 тысяч человек, восемь тысяч из них – фанаты из Глазго, знатно пошумевшие в городе в день игры.

Еще одно подтверждение гигантской любви фанатов «Джерс» к своей команде.

Тем не менее, интриги в войне между «Рейнджерс» и «Селтиком» пока нет. Команда Брендана Роджерса выиграла два из трех матчей с «Джерс» в текущем сезоне. Но главное в этой ситуации не результат. Проблема в разнице в классе, и бьются парни в синих футболках исключительно на морально-волевых. За счет этого удалось навязать борьбу в полуфинале Кубка страны, но и там «Селтик» оказался сильнее – 2:0. Следующая очная встреча – 29 апреля.

В феврале этого года произошла странная история: из команды уволили главного тренера Марка Уолбертона, его ассистента Дэвида Уэйра и начальника селекционной службы Фрэнка Макпарлэнда. По сообщениям в прессе, руководство считает, что «Рейнджерс» должен быть первым в лиге, а это требует перемен в тренерском штабе. Также клуб не устраивало, что троица хотела перейти на более престижную работу, хотя перед сезоном им всем повысили зарплату.

Официальная версия – работники сами подали в отставку, но менеджер опроверг информацию: «Я не подавал в отставку. Я вообще никогда не подавал в отставку − не имею понятия, о чем они говорят. Электронной почтой мне было рекомендовано прочитать срочное письмо. Но я говорю вам − я в отставку не подавал».

Сейча команду возглавил Педру Кайшинья, последним местом работы которого был чемпионат Катара. Насколько этот специалист соответствует задачам «Джерс», до сих пор неизвестно, но пока при нем светло-синие чередуют победы с ничьими. На данный момент коллектив из Глазго занимает третье место в турнирной таблице с 58-ю баллами. Этот показатель помог им попасть в плей-офф чемпионов, где принимают участие шесть лучших команд страны.

«Рейнджерс» мало забивает – всего 48 мячей в 33 играх. Отсюда и столько ничьих – десять. В то время как у «Абердина» и «Селтика», которые идут выше, их по четыре. В то же время команда имеет достойную статистику по пропущенным голам (34 мяча), из чего следует и малое количество поражений – всего семь. Меньше только у того же «Селтика» (вы удивитесь) – ноль.

Кенни Миллер опасен для ворот противника даже в свои 37.

Лучший бомбардир команды Кенни Миллер – девять голов. Парень выступал за «Джерс» восемь лет назад, но, когда почуял, что запахло смертью, собрал вещи и улетел пинать мяч в MLS. Пересидев в Америке пик кризиса, шотландский ветеран вернулся в команду, помог ей пробиться в премьер-лигу и теперь жжет в свои 37 лет. Другой интересный персонаж – Мартин Уогхорн. Этот нападающий не только забивает (шесть мячей), но и в отличие от Миллера раздает голевые (две передачи).

Самый дорогой игрок − испанец с английским гражданством Джон Тораль. Не так давно «рейнджеры» взяли полузащитника в аренду из «молодежки» «Арсенала». Пока парень не блистает, но уже стоит на рынке почти полтора миллиона евро.

Но все-таки бренд «Глазго» – вернувшийся летом с американских гастролей хорват Нико Кранчар. Правда, началось у него в Шотландии кошмарно: в октябре 2016-го он получил разрыв крестообразных связок и выбыл до конца сезона, сыграв всего девять матчей. Нико не сдается и уже строит планы на ближайшие месяцы: «Боюсь сглазить, но я думаю, что в мае я смогу присоединиться к ребятам. Главная задача – быть в форме к следующем к сезону».

Теперь задача Кайшиньи и его парней – достойно завершить сезон. Уже сейчас «Джерс» имеет все шансы, чтобы пробиться в еврокубки, а там, возможно, подтянутся крупные инвесторы и действительно известные игроки.

«Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не знали

Шотландия. Премьер-Лига Шотландия
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