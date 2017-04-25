«В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»

Дидье Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Затем он отправился в Китай и Турцию, но снова вернулся обратно. Всего с лондонским клубом Дрогба завоевал 14 титулов. Четыре раза он побеждал в Премьер-лиге и Кубке Англии, трижды в Кубке лиги. Даже Лига чемпионов покорилась ивуарийцу именно в «Челси». Свое прошлое он чтит и помнит.
В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Арсеналом». Дидье Дрогба, узнав соперника своей бывшей команды по решающему матчу, решил предложить свою помощь. «С 26-го по 27-е мая я буду в аренде в «Челси», чтобы забить «Арсеналу» 17-й гол в 17-ти матчах», – написал в Twitter футболист. «Арсенал» всегда считался одной из любимых команд для Дидье.
Сейчас Дидье Дрогба готовится выступать за «Финикс Райзинг». Это американский клуб, играющий в лиге ниже, чем МЛС. 39-летний нападающий стал не только футболистом «Финикса», но и его совладельцем.
«Я всегда смотрел на Дидье как на эталонного игрока. У нас были великолепные отношения», – говорит форвард «Челси» Диего Коста. Даже он вряд ли против возможности сыграть с Дидье еще один матч. Если переход состоится, то реакция общественности будет примерно вот такой.
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