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  • «В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»

«В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»

Дидье Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Затем он отправился в Китай и Турцию, но снова вернулся обратно. Всего с лондонским клубом Дрогба завоевал 14 титулов. Четыре раза он побеждал в Премьер-лиге и Кубке Англии, трижды в Кубке лиги. Даже Лига чемпионов покорилась ивуарийцу именно в «Челси». Свое прошлое он чтит и помнит.

В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Арсеналом». Дидье Дрогба, узнав соперника своей бывшей команды по решающему матчу, решил предложить свою помощь. «С 26-го по 27-е мая я буду в аренде в «Челси», чтобы забить «Арсеналу» 17-й гол в 17-ти матчах», – написал в Twitter футболист. «Арсенал» всегда считался одной из любимых команд для Дидье.

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Сейчас Дидье Дрогба готовится выступать за «Финикс Райзинг». Это американский клуб, играющий в лиге ниже, чем МЛС. 39-летний нападающий стал не только футболистом «Финикса», но и его совладельцем.

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«Я всегда смотрел на Дидье как на эталонного игрока. У нас были великолепные отношения», – говорит форвард «Челси» Диего Коста. Даже он вряд ли против возможности сыграть с Дидье еще один матч. Если переход состоится, то реакция общественности будет примерно вот такой.

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Это Курт Зума неожиданно осознал, что Неманья Матич забил крутой гол.

Англия. Кубок Европа
Комментарии (10)
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Karpathian
1493115834
Дидье - легенда Челси. Без всяких но. Его возвращение даже на 1 матч было бы шикарным подарком для болельщиков аристократов.
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anri1703
1493116296
То закрыто же разве такое возможно ?
Ответить
Чеба
1493117577
Меня он прикалывал!
Ответить
евгений сергеевичч
1493117891
хочет к чемпионству подмазаться)))
Ответить
bset
1493124356
Это вообще законно?
Ответить
LERMONTOV
1493124889
Медальку левую дадут да поедет в USA ! ХЕХ
Ответить
Aldo.CSKA
1493129567
The King!
Ответить
alex kidn
1493132916
Анри же возвращался в Арсенал на несколько матчей
Ответить
shatarangi
1493145389
Класс!
Ответить
4agaaa
1495689028
Дидье, один величайших футболистов в истории футбола!!! Один из тех кто привил лично мне любовь к футболу!
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