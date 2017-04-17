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    Бомба в Дортмунде, худший клуб России, Дзюба vs «Спартак». Главные материалы недели на «Бомбардире»


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    Голосов: 1
    17.04.2017 11:00
    Как Дэвид Бекхэм изменил Америку, что происходит на стройке «Ростов-Арены», где играют самые бесполезные звезды РФПЛ − «Бомбардир» собирает наиболее важные материалы недели в одном месте.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ, ФК «Тюмень»
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 20:34

      дзюба теперь будет облизывать что-то другое

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 11:54

      вот так вот, забомбило, не ожидал игрочишка, что после его ухода Спартак поднимет чемпионский титул)) ну что ж, теперь вместо ромбика облизывай обоссаную салатницу суперкубка

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