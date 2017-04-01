Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Игра сборной, мемы со статуей Роналду и даже немного горячих хоккейных болельщиц – в нашей традиционной чирикающей рубрике.

Одной из самых обсуждаемых тем недели стала игра Россия – Бельгия, которую мы подробно осветили в день матча. Подвести черту под весенним выступлением нашей сборной можно при помощи одного твита Владимира Стогниенко.

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) March 28, 2017

Главный мем недели – очень странный памятник Криштиану Роналду, который открыли на Мадейре. Реально, кому пришло это в голову?

twit text — go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017

twit text — go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017

twit text — go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017

Warner Bros. показала крутейший трейлер новой экранизации романа «Оно» Стивена Кинга. Так о чем все-таки будет фильм?

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) March 31, 2017

«Яблочный канал» на Ютуб, который делал пародию на песню в «В Питере – пить» с Мамаевым и Кокориным, выстрелил новым хитом. Свежее видео – критика игры сборной России и пародия на виральный клип группы «Грибы» «Тает лед». Сопровождается хэштегом #ЭтоНеНашаСборная.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) March 29, 2017

В конце прошлой недели жители ряда российских городов вышли на антикоррупционный митинг. Не обошлось и без спортивной тематики – кроссовок Дмитрия Медведева, ставших зацепкой к нашумевшему расследованию Алексея Навального.

twit text — bolkosha (@bolkosha) 26 марта 2017 г.

twit text — DW (на русском) (@dw_russian) 27 марта 2017 г.

Самая обсуждаемая девушка недели – Ульяна Тригубчак, звезда группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Футбольным фанатам остается позавидовать!

twit text — Подслушано – хоккей (@slysh_hockey) April 1, 2017

«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе