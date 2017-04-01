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    Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе


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    Голосов: 1
    01.04.2017 16:30
    Игра сборной, мемы со статуей Роналду и даже немного горячих хоккейных болельщиц – в нашей традиционной чирикающей рубрике.

    Одной из самых обсуждаемых тем недели стала игра Россия – Бельгия, которую мы подробно осветили в день матча. Подвести черту под весенним выступлением нашей сборной можно при помощи одного твита Владимира Стогниенко.

    Главный мем недели – очень странный памятник Криштиану Роналду, который открыли на Мадейре. Реально, кому пришло это в голову?

    Warner Bros. показала крутейший трейлер новой экранизации романа «Оно» Стивена Кинга. Так о чем все-таки будет фильм?

    «Яблочный канал» на Ютуб, который делал пародию на песню в «В Питере – пить» с Мамаевым и Кокориным, выстрелил новым хитом. Свежее видео – критика игры сборной России и пародия на виральный клип группы «Грибы» «Тает лед». Сопровождается хэштегом #ЭтоНеНашаСборная.

    В конце прошлой недели жители ряда российских городов вышли на антикоррупционный митинг. Не обошлось и без спортивной тематики – кроссовок Дмитрия Медведева, ставших зацепкой к нашумевшему расследованию Алексея Навального.

    Самая обсуждаемая девушка недели – Ульяна Тригубчак, звезда группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Футбольным фанатам остается позавидовать!

    «После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 апреля 2017, 00:01

      С этими Грибами хоть про шурыгину начали забывать)))

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 апреля 2017, 19:31

      Бюст у роналду уродлив

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 апреля 2017, 18:32

      С кроссовками интересно очень.На 70 МЛРД рублей интересно.Два годовых бюджета Ростова(города). Второй человек в стране(и был 4 года первым) коррупционер .И куда только Путин смотрит?

      1
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      ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > андрей андреев 2 апреля 2017, 10:14

      Позволяет делать всё это за символические миллионы отката

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