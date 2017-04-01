Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Одной из самых обсуждаемых тем недели стала игра Россия – Бельгия, которую мы подробно осветили в день матча. Подвести черту под весенним выступлением нашей сборной можно при помощи одного твита Владимира Стогниенко.
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— Владимир Стогниенко (@VStognienko) March 28, 2017
Главный мем недели – очень странный памятник Криштиану Роналду, который открыли на Мадейре. Реально, кому пришло это в голову?
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— go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017
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— go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017
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— go90 Sports (@go90Sports) March 29, 2017
Warner Bros. показала крутейший трейлер новой экранизации романа «Оно» Стивена Кинга. Так о чем все-таки будет фильм?
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— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) March 31, 2017
«Яблочный канал» на Ютуб, который делал пародию на песню в «В Питере – пить» с Мамаевым и Кокориным, выстрелил новым хитом. Свежее видео – критика игры сборной России и пародия на виральный клип группы «Грибы» «Тает лед». Сопровождается хэштегом #ЭтоНеНашаСборная.
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— #ВГИК (@vgikofficial) March 29, 2017
В конце прошлой недели жители ряда российских городов вышли на антикоррупционный митинг. Не обошлось и без спортивной тематики – кроссовок Дмитрия Медведева, ставших зацепкой к нашумевшему расследованию Алексея Навального.
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— bolkosha (@bolkosha) 26 марта 2017 г.
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— DW (на русском) (@dw_russian) 27 марта 2017 г.
Самая обсуждаемая девушка недели – Ульяна Тригубчак, звезда группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Футбольным фанатам остается позавидовать!
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— Подслушано – хоккей (@slysh_hockey) April 1, 2017
«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе