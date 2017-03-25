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    «После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе


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    Голосов: 3
    25.03.2017 14:30
    Провал сборной, стадион «Зенита», травма Коулмена – эти и другие важные темы в нашей традиционной рубрике.

    Главная тема недели – поражение сборной России в матче против Кот-д'Ивуара. Об ужасной игре россиян никто не спорил, зато встречались разнообразные мнения о выступлении Александра Головина.

    Игра в Краснодаре навеяла грустные мысли.

    Почему не играл Фернандес? Мутко и Черчесов запутались в показаниях.

    Отвлекаясь от темы сборной: календарь РФПЛ, как обычно, претерпевает странные изменения по ходу сезона. Матч «Спартак» – «Зенит» сдвинули на один день, и теперь он будет сыгран вечером в воскресенье (16 апреля). И это мы уже не говорим о странном пристрастии чиновников из РФПЛ к тому, чтобы ставить футбол на понедельник.

    Еще одна беда российского футбола – многострадальный стадион «Зенита». Тут, как водится, без комментариев.

    Наш любимый «ВГИК» иронизировал над постоянными жалобами Мирчи Луческу.

    Следующие твиты – совсем без иронии. Шеймус Коулмен получил ужасную травму во время матча ирландцев с валлийцами.

    Своего коллегу по цеху правых защитников поддержал Эктор Бельерин.

    Напоследок – дельное предложение Никиты Белоголовцева Станиславу Черчесову. Не закончить эту неделю хэштегом #СборнаяРоссии просто невозможно.

    «Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sports.ru
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 марта 2017, 19:26

      АХУ. .....ТЬ !!!!!
      это чЁ , уже почти 10 , 10 , 10 ЛЕТ ПРОШЛО после победы над Англией
      Я в АХИРЕ !!!!! после этого -полный ПИ. ..........

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 марта 2017, 16:43

      На счет Хидинга, та же фигня. После того как не уважаемый адвокат, сделал "закрытый клуб любителей футбола", я на сборную забил, макароник только подтвердил правильность этого решения...

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 25 марта 2017, 16:01

      и лысого с тренерского мостика гнать надо - только КББ может не опозориться на чм18

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      Рейтинг: +144

      зиргай 25 марта 2017, 16:00

      единственный кто играл - Головин. выпустили мы молодежку - за год что то и срисовалось бы, а то полная ....

      0
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      Рейтинг: -9

      salvor01 25 марта 2017, 15:15

      Убили твари русский футбол! Но приглашение легионеров это еще хуже, пусть за нас тогда сборная Кот-д’Ивуара на ЧМ за бабки сыграет, а мы все будем радоваться

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