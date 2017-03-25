«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе

Провал сборной, стадион «Зенита», травма Коулмена – эти и другие важные темы в нашей традиционной рубрике.

Главная тема недели – поражение сборной России в матче против Кот-д'Ивуара. Об ужасной игре россиян никто не спорил, зато встречались разнообразные мнения о выступлении Александра Головина.

twit text — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) March 24, 2017

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) March 24, 2017

Игра в Краснодаре навеяла грустные мысли.

twit text — Artem Kalinin (@kalininart) March 24, 2017

Почему не играл Фернандес? Мутко и Черчесов запутались в показаниях.

twit text — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) March 24, 2017

Отвлекаясь от темы сборной: календарь РФПЛ, как обычно, претерпевает странные изменения по ходу сезона. Матч «Спартак» – «Зенит» сдвинули на один день, и теперь он будет сыгран вечером в воскресенье (16 апреля). И это мы уже не говорим о странном пристрастии чиновников из РФПЛ к тому, чтобы ставить футбол на понедельник.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) March 21, 2017

Еще одна беда российского футбола – многострадальный стадион «Зенита». Тут, как водится, без комментариев.

twit text — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 23 марта 2017 г.

Наш любимый «ВГИК» иронизировал над постоянными жалобами Мирчи Луческу.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) March 24, 2017

Следующие твиты – совсем без иронии. Шеймус Коулмен получил ужасную травму во время матча ирландцев с валлийцами.

twit text — ArseneChilean(@ArsenesChilean) March 24, 2017

Своего коллегу по цеху правых защитников поддержал Эктор Бельерин.

twit text — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) March 24, 2017

Напоследок – дельное предложение Никиты Белоголовцева Станиславу Черчесову. Не закончить эту неделю хэштегом #СборнаяРоссии просто невозможно.

twit text — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) March 24, 2017

«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе