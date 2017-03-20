Клопп отвернулся от поля, когда его игрок бил пенальти. Это нормально?

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в главном матче английского уик-энда. Юрген Клопп так переживал за результат, что отвернулся во время исполнения одиннадцатиметрового удара. «Бомбардир» выясняет правильность действий тренера.

«Ливерпуль» так и не проиграл командам из первой шестерки. В десяти встречах коллектив Клоппа сделал пять побед и столько же раз скатал ничейные результаты. В игре с «Манчестер Сити» многое предопределил пенальти в исполнении Джеймса Милнера. На 51-й минуте играющий защитника Милнер забил гол, но Юрген Клопп в этот момент ничего не видел. Тренер отвернулся от поля, сильно волнуясь за исход момента.

twit text — Liverpool Gifs (@LiverpoolGifs) 19 марта 2017 г.

«Манчестер Сити» одно очко в этом матче все-таки взял. На гол Милнера своим мячом ответил Серхио Агуэро.

В таблице чемпионата Англии обе команды по-прежнему идут в четверке. Но у преследующих их «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» сыграно меньше игр. Юрген Клопп же теперь может считать свой ритуал счастливым. Правильно ли это?