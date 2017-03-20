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    Клопп отвернулся от поля, когда его игрок бил пенальти. Это нормально?


    3
    Голосов: 7
    20.03.2017 02:00
    «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в главном матче английского уик-энда. Юрген Клопп так переживал за результат, что отвернулся во время исполнения одиннадцатиметрового удара. «Бомбардир» выясняет правильность действий тренера.

    «Ливерпуль» так и не проиграл командам из первой шестерки. В десяти встречах коллектив Клоппа сделал пять побед и столько же раз скатал ничейные результаты. В игре с «Манчестер Сити» многое предопределил пенальти в исполнении Джеймса Милнера. На 51-й минуте играющий защитника Милнер забил гол, но Юрген Клопп в этот момент ничего не видел. Тренер отвернулся от поля, сильно волнуясь за исход момента.

    «Манчестер Сити» одно очко в этом матче все-таки взял. На гол Милнера своим мячом ответил Серхио Агуэро.

    В таблице чемпионата Англии обе команды по-прежнему идут в четверке. Но у преследующих их «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» сыграно меньше игр. Юрген Клопп же теперь может считать свой ритуал счастливым. Правильно ли это?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 22 марта 2017, 14:46

      NORMAL!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 марта 2017, 17:21

      что такого то?

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 21 марта 2017, 06:08

      суеверен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 марта 2017, 05:43

      Статья называется "Написал шоб написать"

      -1
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      Рейтинг: +45

      moiseenko13 20 марта 2017, 20:56

      КЛОПП ГЕНИЙ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      10tolik10 20 марта 2017, 12:52

      Он сам говорил, что не сморит потому что от этого ничего не поменяется. Смотрит он на фанатов своей команды, по которым тоже легко понять забили гол или нет. Своего рода дань уважения фанатам.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2017, 11:26

      Фигню написали. И что дальше? Буффон в сериях пенальти тоже всегда отворачивается, когда игроки Юве пробивают. Что теперь, он предатель?

      Помните 1-7 России от Португалии, когда Ярцев в прямом эфире плюнул и ушёл в раздевалку то ли после 5-го, то ли после 6-го гола? Вот это больше похоже на предательство.

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 марта 2017, 10:35

      чо за бред? писать больше не о чем?) как будто он это в первый раз сделал

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 марта 2017, 09:40

      Семин так же отвернулся, когда волновался за удар Самедова. всё ок

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 марта 2017, 09:21

      оперативно "бомбардир")) Клопп уже несколько лет поворачивается к трибуне при пенальти)

      3
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