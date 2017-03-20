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  • Клопп отвернулся от поля, когда его игрок бил пенальти. Это нормально?

Клопп отвернулся от поля, когда его игрок бил пенальти. Это нормально?

«Ливерпуль» так и не проиграл командам из первой шестерки. В десяти встречах коллектив Клоппа сделал пять побед и столько же раз скатал ничейные результаты. В игре с «Манчестер Сити» многое предопределил пенальти в исполнении Джеймса Милнера. На 51-й минуте играющий защитника Милнер забил гол, но Юрген Клопп в этот момент ничего не видел. Тренер отвернулся от поля, сильно волнуясь за исход момента.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Манчестер Сити» одно очко в этом матче все-таки взял. На гол Милнера своим мячом ответил Серхио Агуэро.

В таблице чемпионата Англии обе команды по-прежнему идут в четверке. Но у преследующих их «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» сыграно меньше игр. Юрген Клопп же теперь может считать свой ритуал счастливым. Правильно ли это?

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (16)
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Kulima
1489967750
Не гоните чушь! Клопп, еще возглавляя Дортмунд, так себя вёл. Дилетанты
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Garri98
1489968108
Будем откровенны, что Клопп , что Гвардиола, ну и конечно итальянский неврастеник Конте, ведут себя что в тренерской зоне , что в не её , как хотят: арут на судей, скачут, падают, ползают, кувыркаются, высказываются как хотят, опорную точку в клочья рвут, и им все дозволено, а Маура повязали наказаниями по самые яшки. Ведь Маур был самым эмоциональным тренером АПЛ. А сейчас он и рядом не стоит по эмоциям, на этих клоунов не выносимо смотреть. Может немного пожурить этих клоунов также как и Маура.
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Zlatan2718
1489987910
Если тренер не может - взглядом - забить или отбить пенальти, то это не тренер. Тем более, не следует - отворачиваться. Даже (или, тем более) - герру Клоппу.)
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dolf666
1489990869
оперативно "бомбардир")) Клопп уже несколько лет поворачивается к трибуне при пенальти)
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овертайм
1489995335
чо за бред? писать больше не о чем?) как будто он это в первый раз сделал
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Danish Dynamite
1489998367
Фигню написали. И что дальше? Буффон в сериях пенальти тоже всегда отворачивается, когда игроки Юве пробивают. Что теперь, он предатель?
Помните 1-7 России от Португалии, когда Ярцев в прямом эфире плюнул и ушёл в раздевалку то ли после 5-го, то ли после 6-го гола? Вот это больше похоже на предательство.
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10tolik10
1490003556
Он сам говорил, что не сморит потому что от этого ничего не поменяется. Смотрит он на фанатов своей команды, по которым тоже легко понять забили гол или нет. Своего рода дань уважения фанатам.
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moiseenko13
1490032611
КЛОПП ГЕНИЙ
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Ronaldinho R10
1490064184
Статья называется "Написал шоб написать"
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NAKENA
1490183166
NORMAL!
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