Клопп отвернулся от поля, когда его игрок бил пенальти. Это нормально?

«Ливерпуль» так и не проиграл командам из первой шестерки. В десяти встречах коллектив Клоппа сделал пять побед и столько же раз скатал ничейные результаты. В игре с «Манчестер Сити» многое предопределил пенальти в исполнении Джеймса Милнера. На 51-й минуте играющий защитника Милнер забил гол, но Юрген Клопп в этот момент ничего не видел. Тренер отвернулся от поля, сильно волнуясь за исход момента.

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«Манчестер Сити» одно очко в этом матче все-таки взял. На гол Милнера своим мячом ответил Серхио Агуэро.

В таблице чемпионата Англии обе команды по-прежнему идут в четверке. Но у преследующих их «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» сыграно меньше игр. Юрген Клопп же теперь может считать свой ритуал счастливым. Правильно ли это?

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