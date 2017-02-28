«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

«Однажды я голодал 13 часов, после чего съел хлеб прямо из мусорного ведра. Бывало, что в пище попадались личинки. Тогда я отделял их от еды и пытался насытиться», – ужасы тюрьмы сын иконы футбола переживал с трудом. И воспоминания Эдиньо снова могут ожить: в конце февраля суд вынес окончательный вердикт по делу 46-летнего бразильца об отмывании денег за торговлю наркотиками и упек его за решетку на 12 лет и 10 месяцев. Изначально тюремный срок составлял 33 года, но поданная в 2014 году апелляция изменила решение судей. Расследование тянется уже больше 10 лет. За это время Эдиньо шесть месяцев провел в тюрьме, вышел на волю и продолжил вариться в футболе.

Карьера сына Пеле оборвалась в 29 лет, когда начались его первые проблемы с законом. В 1999 году он был обвинен в убийстве мотоциклиста, который погиб в уличных гонках. Позднее Эдиньо был оправдан, но определенный срок в тюрьме все-таки провел. В итоге наследник «короля футбола» не стал в нем даже принцем. Футбол вообще мог пройти мимо него. Бейсбол, баскетбол и даже хоккей на льду – в детстве Эдиньо попробовал все. В США, куда он переехал вместе с семьей в пятилетнем возрасте, когда Пеле подписал контракт с «Нью-Йорк Космос», пинать мяч ногами тогда еще было не принято.

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Влияние футбола все-таки победило: Эдиньо стал голкипером, чем, кстати, не обрадовал отца. Для вратаря у него не очень подходящий рост (178 сантиметров), но при этом приличная скорость и поставленная техника – на позиции полевого игрока такой бы не потерялся.

Почти всю карьеру он провел в «Сантосе», где Пеле достиг статуса божества. Эдиньо трудился здесь и как игрок, и как тренер. А когда получил 33-летний срок и ждал итогов апелляции, занялся самостоятельной работой. «Даже в тюрьме я продолжал играть в футбол, но больше не стоял в воротах. Всем хочется забивать, так веселее. Морально футбол очень помогал мне», – вспоминает Эдиньо.

От пребывания в тюрьме Эдиньо умудрился найти свои плюсы. «Единственный положительный эффект от моего нахождения в там – то, что тюрьма сблизила нас с отцом», – признается он. Рожденный от первого брака ребенок не имел тесной связи с папой, поэтому хранил внутри обиду. «Я был воспитан матерью-одиночкой. Может быть, это и хорошо, но мне очень не хватало отца. Только взрослым я понял, что папа никогда не был моим. Он был частью всего мира», – не скрывает Эдиньо. Из ошибок отца он сделал важные выводы: «У меня есть две дочери. Для них я должен быть настоящим папой. Мне всегда по максимуму хотелось дать им то, чего не хватало мне – отцовской любви».

Легендарный Пеле редко навещал сына в тюрьме, тем ценнее была каждая их встреча. Одно из таких свиданий длилось около часа и получилось максимально эмоциональным. Вырывавшиеся слезы не давали нормально говорить. В молчании отец и сын сжимали друг друга в объятьях.

«Мне было больно смотреть на него, не хотелось, чтобы он был втянут в эту ситуацию», – рассказывает Эдиньо. «Бог все видит – справедливость восторжествует. Против моего сына нет никаких доказательств», – защищал его Пеле. Как признался Эдиньо, отцовский статус никак не помог ему за решеткой, зато без посторонней помощи его характер значительно окреп: «Тюрьма закалила меня. Я никогда не считал себя побежденным. Даже если это вызов ада, нужно победить».

Теперь Эдиньо ждет 13 лет тюрьмы. Главные доказательства его вины – прослушанный телефонный разговор и дружба с одним из наркоторговцев. Свою причастность к распространению запрещенных веществ и тем более к отмыванию денег он категорически отрицает, зато признается в употреблении марихуаны.

«Первый раз я попробовал марихуану подростком, когда играл в баскетбол в кварталах Бронкса, но остановился, занявшись футболом. Я не нюхал кокаин, не злоупотреблял алкоголем. Единственное зло в моей жизни – марихуана. Но при этом из меня создали образ монстра, который опасен для общества», – удивляется Эдиньо. Человек, который сотрудничает с «Красным Крестом» и руководит социальными проектами для детей Бразилии.

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