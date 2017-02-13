Мобильная игра, школа в Азербайджане и фильм с Ван Даммом. Чем сейчас занимается Роналдиньо

Роналдиньо много путешествует. Сегодня в Бразилии, завтра в Турции, послезавтра в Испании. Имя полузащитника узнаваемо, благодаря чему его приезд − это всегда карнавал шуток, веселья и внимания. Поиграв в Мексике и Бразилии, Диньо поучаствовал в индийской мини-футбольной лиге с другими бывшими звездами мирового футбола.

Предложенная в октябре 2016-го руководством «Барселоны» должность посла могла бы притормозить кочующего бразильца, но тогда он благополучно прогулял свой первый рабочий день. Просто потому, что в тот момент Ронни играл в футбол на пляже в Бразилии.

«Барселона» стала считаться одной из лучших команд в истории футбола, когда раскрылся Месси, но Роналдиньо мог делать с мячом невозможное. Помню, как играл в Лиге чемпионов и, видя, что творит Роналдиньо, думал: «Вау, это игрок с другой планеты, не с той, на которой родились все мы», − рассказывает о бразильце Фрэнк Лэмпард.

Он основал футбольные академии имени себя в Сингапуре, Гремио, Дубаи и в Азербайджане. Неудивительно, что «блауграна» предложила ему поучаствовать в проекте футбольной школы «Masia 360». В школу часто приходят игроки «Барселоны», чтобы пообщаться с детьми, ответить на их вопросы и показать пример спортсмена, достигшего высоких результатов. Ронни способен рассказать, что значит для игрока быть звездой «Барселоны». Для дополнительной мотивации он передаст клубному музею свой «Золотой мяч».

Роналдиньо уже заявил, что никогда не будет тренером, а в 2017 году мы должны увидеть официальное завершение его футбольной карьеры: «Я не могу смотреть матч 90 минут, для меня это пытка. Мне нравится смотреть только лучшие моменты и голы».

Бразилец участвует в проекте B4L «Братья по жизни», организованном турками Умитом Акбулутом и Колином Казимом. Объединяя в своих мероприятиях звезд спорта и музыкантов со всего мира, организаторы проекта устраивают вечеринки в столице Турции. Среди гостей проекта регулярно мелькают 50 Сent, Флойд Мейвезер, Дидье Дрогба, Ким Кардяшьян. Не забывает Роналдиньо и о музыке − своем главном увлечении после футбола: недавно он написал аккомпанемент для бразильского коллектива «Пике Ново». Первый сингл «Vai na Fé» много лет назад Роналдиньо исполнил вместе с рэпером Edcity.

Не обходит стороной Диньо и виртуальную реальность, запустив компьютерную игру для мобильных телефонов «Ronaldinho Super Dash». Это обычный раннер, в котором одетый в форму сборной Бразилии миниатюрный, но узнаваемый футболист бегает с мячом и собирает золотые звезды и монеты. Роналдиньо регулярно подогревает интерес к своему проекту, используя социальные сети. Также он стал лицом бренда Zoome, онлайн-телевидения, социальной сети для обмена видеоконтентом, снялся для рекламы «Pizza Сrek», кокосового масла для зубной эмали CocoWhite и фирменных часов 18K Ronaldinho, которые на Amazone можно купить за 100$. А еще под него создали отдельный смайл – Emojinho.

Также Ронни снимается в фильмах и телесериалах. На его счету порядка 15 эпизодических ролей, где он играет самого себя. Например, в документальном фильме «Барселоны» у него одна из важнейших ролей, но действительно серьезное кино впереди. Скоро выйдет фильм «Кикбоксер. Возмездие», где бразилец сыграет вместе с Жан-Клодом Ван Даммом, «Горой» Бьернссоном из «Игры Престолов» и «горцем» Кристофером Ламбертом.

Как и многие другие спортсмены, Роналдиньо участвует в благотворительных матчах и поддерживает фонды помощи, играя со звездами под эгидой UNISEF, поздравляя параолимпийских спортсменов или участвуя в матчах «Единство во имя мира» с благословения папы римского Франциска.

Недавно знаменитый полузащитник посетил вечер в поддержку организации Turn 2 Foundation, основанной знаменитым бейсболистом Дереком Джитером. Задача фонда – помочь детям и подросткам избегать алкоголя и наркотиков. Организация стремится поощрять высокие достижения в учебе для детей и культивировать в них лидерские качества. Об этой своей деятельности Роналдиньо говорит так: «У футбола есть сила объединять людей. Это дало мне возможности и научило ценить всестороннюю значимость дружбы и единства».

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