Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Мобильная игра, школа в Азербайджане и фильм с Ван Даммом. Чем сейчас занимается Роналдиньо

Мобильная игра, школа в Азербайджане и фильм с Ван Даммом. Чем сейчас занимается Роналдиньо

Роналдиньо много путешествует. Сегодня в Бразилии, завтра в Турции, послезавтра в Испании. Имя полузащитника узнаваемо, благодаря чему его приезд − это всегда карнавал шуток, веселья и внимания. Поиграв в Мексике и Бразилии, Диньо поучаствовал в индийской мини-футбольной лиге с другими бывшими звездами мирового футбола.

Предложенная в октябре 2016-го руководством «Барселоны» должность посла могла бы притормозить кочующего бразильца, но тогда он благополучно прогулял свой первый рабочий день. Просто потому, что в тот момент Ронни играл в футбол на пляже в Бразилии.

«Барселона» стала считаться одной из лучших команд в истории футбола, когда раскрылся Месси, но Роналдиньо мог делать с мячом невозможное. Помню, как играл в Лиге чемпионов и, видя, что творит Роналдиньо, думал: «Вау, это игрок с другой планеты, не с той, на которой родились все мы», − рассказывает о бразильце Фрэнк Лэмпард.

Он основал футбольные академии имени себя в Сингапуре, Гремио, Дубаи и в Азербайджане. Неудивительно, что «блауграна» предложила ему поучаствовать в проекте футбольной школы «Masia 360». В школу часто приходят игроки «Барселоны», чтобы пообщаться с детьми, ответить на их вопросы и показать пример спортсмена, достигшего высоких результатов. Ронни способен рассказать, что значит для игрока быть звездой «Барселоны». Для дополнительной мотивации он передаст клубному музею свой «Золотой мяч».

Роналдиньо уже заявил, что никогда не будет тренером, а в 2017 году мы должны увидеть официальное завершение его футбольной карьеры: «Я не могу смотреть матч 90 минут, для меня это пытка. Мне нравится смотреть только лучшие моменты и голы».

Бразилец участвует в проекте B4L «Братья по жизни», организованном турками Умитом Акбулутом и Колином Казимом. Объединяя в своих мероприятиях звезд спорта и музыкантов со всего мира, организаторы проекта устраивают вечеринки в столице Турции. Среди гостей проекта регулярно мелькают 50 Сent, Флойд Мейвезер, Дидье Дрогба, Ким Кардяшьян. Не забывает Роналдиньо и о музыке − своем главном увлечении после футбола: недавно он написал аккомпанемент для бразильского коллектива «Пике Ново». Первый сингл «Vai na Fé» много лет назад Роналдиньо исполнил вместе с рэпером Edcity.

Не обходит стороной Диньо и виртуальную реальность, запустив компьютерную игру для мобильных телефонов «Ronaldinho Super Dash». Это обычный раннер, в котором одетый в форму сборной Бразилии миниатюрный, но узнаваемый футболист бегает с мячом и собирает золотые звезды и монеты. Роналдиньо регулярно подогревает интерес к своему проекту, используя социальные сети. Также он стал лицом бренда Zoome, онлайн-телевидения, социальной сети для обмена видеоконтентом, снялся для рекламы «Pizza Сrek», кокосового масла для зубной эмали CocoWhite и фирменных часов 18K Ronaldinho, которые на Amazone можно купить за 100$. А еще под него создали отдельный смайл – Emojinho.

Также Ронни снимается в фильмах и телесериалах. На его счету порядка 15 эпизодических ролей, где он играет самого себя. Например, в документальном фильме «Барселоны» у него одна из важнейших ролей, но действительно серьезное кино впереди. Скоро выйдет фильм «Кикбоксер. Возмездие», где бразилец сыграет вместе с Жан-Клодом Ван Даммом, «Горой» Бьернссоном из «Игры Престолов» и «горцем» Кристофером Ламбертом.

Как и многие другие спортсмены, Роналдиньо участвует в благотворительных матчах и поддерживает фонды помощи, играя со звездами под эгидой UNISEF, поздравляя параолимпийских спортсменов или участвуя в матчах «Единство во имя мира» с благословения папы римского Франциска.

Недавно знаменитый полузащитник посетил вечер в поддержку организации Turn 2 Foundation, основанной знаменитым бейсболистом Дереком Джитером. Задача фонда – помочь детям и подросткам избегать алкоголя и наркотиков. Организация стремится поощрять высокие достижения в учебе для детей и культивировать в них лидерские качества. Об этой своей деятельности Роналдиньо говорит так: «У футбола есть сила объединять людей. Это дало мне возможности и научило ценить всестороннюю значимость дружбы и единства».

Магнит топ-уровня. Почему Криштиану Роналду так хорош

Весь мир Роналдиньо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
agil
1486978063
то что ты делал на поле-это даже не фантастика!!! ты тот игрок барсы кому сантьяго бернабеу аплодировала... ты тот игрок который показал как можно делать финты на сумашедших скоростях...ты просто радость футбола!!!
Ответить
agil
1486978162
месси и криро курят в сторонке...
Ответить
sladkycaxap
1487025298
Однозначно мастер своего дела, величина в футболе, на которого нужно ровняться!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+