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    Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» и «Аустрии» против современного футбола


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    Голосов: 4
    06.02.2017 12:58
    В Манчестере состоялся товарищеский матч между клубами, которые создали фанаты. Австрийцы со своим уровнем поддержки порадовали особо.

    «Юнайтед оф Манчестер» живет уже 12 лет, создал он был в противовес «МЮ», перешедшего под контроль Малькольма Глейзера. Сейчас протестующие сражаются в шестом английском дивизионе.

    Похожая история затронула и зальцбургскую «Аустрию», которая появилась еще в 1933 году, а затем стала «Ред Буллом», чему фанаты были крайне недовольны. Новая команда была создана в том же 2005-м, что и «Юнайтед оф Манчестер». Сейчас «Аустрия» без каких-либо успехов играет в третьем дивизионе Австрии.

    И вот, они встретились в Манчестере. Англичане выиграли этот матч со счетом 3:0, но австрийцы не остались без поддержки. В Англию прилетело примерно 300 человек, чтобы создать атмосферу не хуже, чем на топовых играх.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ultras-tifo.net
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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