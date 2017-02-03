В поисках Уткина и Стогниенко. Что смотреть, если надоел «Матч ТВ»

«Футбол России»

Кто ведет: Владимир Стогниенко, Илья Казаков

Когда выходит: по понедельникам, 00:30, «Россия 24»

Владимир Стогниенко давно уже считается одним из лучших или, по крайней мере, одним из самых оригинальных русскоязычных футбольных комментаторов. Позитивным моментом в появлении «Матч ТВ» было соединение в одну редакцию крутых журналистов вроде Стогниенко, Уткина и Розанова.

Однако в конце апреля, меньше чем через полгода после запуска «Матча», Стогниенко покинул канал, вернувшись на ВГТРК. Подробности ухода комментатор раскрывать не стал, сказав лишь, что «так сложились обстоятельства», и что к каналу у него претензий нет.

Как сотрудник ВГТРК Стогниенко откомментировал кучу матчей Евро и попал в странный конфликт с женой Погребняка, которая обвинила его в недостаточно лояльном отношении к российской сборной. В конце июля Стогниенко возглавил службу спортивных новостей ВГТРК и получил ТЭФИ за работу на матче «ЦСКА – Спартак».

В новом телевизионном сезоне Стогниенко возобновил программу «Футбол России», которую выпускал ВГТРК еще на существовавшем тогда канале «Россия 2». Соведущий Стогниенко – бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

В основе каждого выпуска – большое интервью с экспертом, вокруг которого выстраивается тема, и дополнительные комментарии ведущего. Темы большие и, естественно, посвящены именно российскому футболу.

Формат удобен, потому что интервью разбивается дополнительной информацией по теме и формирует полное понимание проблемы. Спикеры – высокого уровня (Массимо Каррера, Андрей Аршавин, Алексей Сафонов).

«Спорт с Василием Уткиным»

Кто ведет: Василий Уткин

Когда выходит: каждый день, 22:45, «РБК ТВ»

Об отношениях Василия Уткина и Тины Канделаки когда-нибудь, наверное, напишут книгу. Они начали ругаться еще за несколько месяцев до начала работы «Матча». Потом Уткин все же на канал пришел, уснул в эфире Лиге Чемпионов и был уволен.

С тех пор комментатор стал активно работать в барах, подписал контракт с «Евроспортом» и увеличил свое присутствие на радио. С начала этого года Уткин ведет спортивную программу на канале «РБК ТВ».

РБК – одна из немногих объективных медийных площадок в российской журналистике, которая, в силу своей деловой направленности, может оставаться независимой и избегать цензуры даже на телевидении. Впрочем, к программе Уткина это прямого отношения не имеет.

«Спорт с Василием Уткиным» уже успели сравнить с легендарной программой «Футбольный клуб», из редакции которой, по сути, вышло большинство современных российских комментаторов. Но сравнение достаточно условное. Формат программы – анонсы главных событий ближайшей недели, в которые вплетаются основные события недели прошедшей.

Отдельное место занимает оценка букмекерских коэффициентов на главный матч недели. Так как деньги – основная тема канала, ставки здесь кажутся вполне уместными и отлично подходящими для аудитории.

Новый выпуск выходит раз в неделю, но повторяется каждый день.

Радио в Интернете

С увеличением популярности Интернета радио, как и другие медиаканалы, начало испытывать серьезные проблемы, связанные с потерей аудитории, особенно молодежной. Чтобы эти проблемы хоть как-то решить, радио стало активно внедряться в сетевое вещание. В частности, за счет видеотрансляций.

Радио по определению работает оперативнее и интенсивнее, чем ТВ. В нем меньше рекламы и больше дискуссий. Но при этом, естественно, нет той визуализации, которую предлагает телевизор. Наиболее активно видео-трансляции используют «Спорт ФМ» и «Эхо Москвы».

У первых про футбол программ полно, но главной является «100% футбола». На «Эхе» программу «Футбольный клуб» ведет, опять-таки, Василий Уткин. Но если РБК сохраняет строгий новостной формат, тут больше субъективной оценки, личных итогов и общения со слушателями. Да и соведущий Уткина – Сергей Бунтман – фигура в российской журналистике далеко не последняя.

«Картавый футбол»

Кто ведет: Никита Ковальчук

Блогеры – отдельная тема. Удивительно, но качественных футбольных видеоблогеров в России не так много (в Англии, например, их полно). «Картавый футбол», при всей ее спорности, – программа качественная.

Формат стенд-апа, нецензурная лексика и огромная субъективность являются элементом и составляющей частью гражданской журналистики, поэтому сейчас минусами ее уже не считают. Лучше обратить внимание на то, как при достаточно ограниченных ресурсах получается создать продукт с красивой картинкой и полноценным анализом ключевых событий недели.

Свободный формат дает возможность поднимать темы, которые на каналах федерального уровня поднимают с большим трудом и опаской.

«Спорт на Дожде»

Кто ведет: Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Андрей Вульф

Когда выходит: по вторникам, «Дождь»

Еще два комментатора, ушедшие с «Матча» – Алексей Андронов и Кирилл Дементьев – работают теперь на телеканале «Дождь». Спортивная программа «Дождя» очень проста по своему формату и копирует популярную программу «Деньги».

Четыре ведущих (3 постоянных и 1 приглашенный эксперт), информационно-аналитический разбор главных спортивных событий недели, по сути, отсутствие студии и декораций. Все знают, что у канала есть финансовые проблемы, но решает он их чрезвычайно оригинально. Спортивная программа в таком формате приобретает большую динамичность и дает возможность открытой дискуссии.

«Спорт на Дожде» – это в меньшей степени аналитическая программа для знатоков. Здесь больше времени уделяется эмоциям, человеческим интересам и политической подоплеке. Но зато здесь есть и альтернативная точка зрения на вопросы типа допинга, лимита и государственного финансирования.

А альтернативная точка зрения на телевидение – путь к общественному плюрализму.