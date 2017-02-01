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    Хесе вернулся в Примеру, Траоре ушел из ЦСКА. Онлайн закрытия трансферного окна


    3.5
    Голосов: 6
    01.02.2017 02:10
    Бэйли ушел в «Байер», Эль-Гази теперь будет выступать за «Лилль». «Бомбардир» отслеживал происходящее в последние часы трансферного окна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Лас-Пальмас»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6

      Duken 1 февраля 2017, 09:19

      А сразу нельзя было написать в какой из спортингов перешел Траоре

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 03:29

      Трой Дини будет в одиночку тащить Уотфорд ныне, в матче с Арсеналом он это уже показал. Не все отказывают Китаю. И наконец о самом непонятном трансфере. Алтынтоп зачем?

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 03:27

      Не вижу поздравлений ЦСКА что избавились от бревна Траоре. Хоть куда-то сплавили. Оланаре таки явно должен и будет лучше.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 03:25

      Аспириновые работают на опережение, так как их нападающие всегда на карандаше у конкурентов по лиге и не только. Активная миграция в Турцию была весь последний месяц, неужели закончилась. Лидеры команд чемпионшипа как всегда идут на повышение, и какой вылет Бёрнли, вы о чём?.

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 31 января 2017, 19:54

      Не очень интересная трансферная компания

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 31 января 2017, 18:21

      Было бы очень любопытно посмотреть на Адебайора в Рфпл)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gosproektikabinet 1 февраля 2017, 09:53

      Сейчас покупки и зарплаты футболистов ограничивают даже
      у Зенита, так, что крупных сделок не ожидалось, а легионеры
      переходили в РФПЛ только из-за денег и теперь стараются
      перейти в другие клубы.

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      Рейтинг: +82

      headvk 31 января 2017, 17:54

      Генк что перемутил)

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 31 января 2017, 16:33

      мда уже и то закрывается скоро лч и ле начнется время летит

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > anri1703 31 января 2017, 19:02

      ну да вроде вчера смотрел Милан-Ливерпуль финал лч 2005...а терь уже скоро 30 лет))))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 31 января 2017, 16:15

      Хитрожопые бельгийцы... ни себе, ни людям...

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