Хесе вернулся в Примеру, Траоре ушел из ЦСКА. Онлайн закрытия трансферного окна

А сразу нельзя было написать в какой из спортингов перешел Траоре
А сразу нельзя было написать в какой из спортингов перешел Траоре
Трой Дини будет в одиночку тащить Уотфорд ныне, в матче с Арсеналом он это уже показал. Не все отказывают Китаю. И наконец о самом непонятном трансфере. Алтынтоп зачем?
Не вижу поздравлений ЦСКА что избавились от бревна Траоре. Хоть куда-то сплавили. Оланаре таки явно должен и будет лучше.
Аспириновые работают на опережение, так как их нападающие всегда на карандаше у конкурентов по лиге и не только. Активная миграция в Турцию была весь последний месяц, неужели закончилась. Лидеры команд чемпионшипа как всегда идут на повышение, и какой вылет Бёрнли, вы о чём?.
Не очень интересная трансферная компания
Было бы очень любопытно посмотреть на Адебайора в Рфпл)
Сейчас покупки и зарплаты футболистов ограничивают даже
у Зенита, так, что крупных сделок не ожидалось, а легионеры
переходили в РФПЛ только из-за денег и теперь стараются
перейти в другие клубы.
Генк что перемутил)
Хитрожопые бельгийцы... ни себе, ни людям...