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    АПЛ: Куман уничтожил Гвардиолу, Моуринью и Клопп разошлись миром (ВИДЕО)


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    Голосов: 4
    15.01.2017 16:00
    Английская Премьер-лига снова возвращается на экраны и радует зрителей крутым футболом. «Бомбардир» в режиме онлайн отслеживает все главные моменты турнира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 15 января 2017, 08:52

      челси уверенно идёт к чемпионству

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      АВоржев 14 января 2017, 16:59

      Третий забьют

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 > АВоржев 14 января 2017, 20:39

      забьют и четвертый

      0
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