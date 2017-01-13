Открытие дня. Почему Феллаини круче Иньесты

Два очка по системе «гол плюс пас» за два последних сезона АПЛ. С десяток ударов локтем и миллион гневных выкриков в его адрес за грязную игру. Многие задаются вопросом, как игрок уровня Феллаини вообще числится в суперклубе, а Жозе Моуринью со времени прихода в клуб упрямо оказывает футболисту всяческую поддержку.

Полуфинальный матч Кубка Лиги против «Халла» сложился для бельгийца лучше многих: он забил. Как оказалось, это был знаковый гол. Смотрите сами:

Феллаини превзошел по голам Андреса Иньесту, сыграв почти вдвое меньше матчей. Конечно, он не завоевал столько трофеев, сколько испанец, не забивал решающий гол в финале чемпионата мира и не заслужил, в отличие от Иньесты, восторженных эпитетов.

Но факт остается фактом – забивает он чаще. Моуринью при случае обязательно об этом напомнит, будьте уверены.