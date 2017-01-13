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Открытие дня. Почему Феллаини круче Иньесты

Два очка по системе «гол плюс пас» за два последних сезона АПЛ. С десяток ударов локтем и миллион гневных выкриков в его адрес за грязную игру. Многие задаются вопросом, как игрок уровня Феллаини вообще числится в суперклубе, а Жозе Моуринью со времени прихода в клуб упрямо оказывает футболисту всяческую поддержку.

Полуфинальный матч Кубка Лиги против «Халла» сложился для бельгийца лучше многих: он забил. Как оказалось, это был знаковый гол. Смотрите сами:

Феллаини превзошел по голам Андреса Иньесту, сыграв почти вдвое меньше матчей. Конечно, он не завоевал столько трофеев, сколько испанец, не забивал решающий гол в финале чемпионата мира и не заслужил, в отличие от Иньесты, восторженных эпитетов.

Но факт остается фактом – забивает он чаще. Моуринью при случае обязательно об этом напомнит, будьте уверены.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Барселона Иньеста Андрес Феллайни Маруан
Комментарии (4)
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Roma Sagalakov
1484303303
Самое лучшее оправдание Филлаини. А сколько он сделал голевых? Вы бы еще Шкртела с Рамосом сравнили! ( Ни за реал, ни за барсу не болею, но факт глупый)
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Azat Hatamow
1484303990
никто не может сравнится с Иниестой
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sined1951
1484324749
Прежде чем писать, не кури лишнее. Обидно читать на сайте такой примитив.
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