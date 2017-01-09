Ева Лонгория – красотка, которая объявит Роналду лучшим игроком года

Ей уже 41 год, но возраст совершенно не мешает Еве оставаться одной из самых сексуальных актрис в США. Широкую известность женщине принес сериал «Отчанные домохозяйки», в результате чего она даже была номинирована на премию «Золотой Глобус». Работу в кино Ева совмещала с модельным бизнесом и работой в качестве ведущей.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кроме того, Ева открыла два ресторана и выпустила кулинарную книгу. По происхождению она – мексиканка, но в своем возрасте тщательно следит за фигурой и весом. Узрев гардероб своей героини в «Отчаянных домохозяйках», Ева срочно занялась гимнастикой. Лучше всего ей дается рыбная диета – это вкусно и не полнит, по ее словам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ева Лонгория выбрана в качестве телеведущей сегодняшней церемонии награждения ФИФА. Начало – в 20:30 по Москве.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

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