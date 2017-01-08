Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом». Ключевые моменты (ВИДЕО)


    3
    Голосов: 4
    08.01.2017 23:59
    Главная сенсация европейских выходных чуть не произошла в Испании. «Вильярреал» вел в матче с «Барселоной», но победу не удержал. «Бомбардир» отследил все ключевые события противостояния.

    Сразу скажем, что Денис Черышев участие в матче не принимает. Россиянина, продолжающего испытывать проблемы с травмами, нет даже в заявке.

    Первый тайм прошел в равной борьбе. У «Барселоны» могли забить Месси и Неймар, а за «Вильярреал» был близок к голу Дос Сантос. Отметим и активность форварда хозяев Алешандре Пато.

    Второй тайм начался с гола «Вильярреала», созданного все тем же Пато. Бразилец сделал голевой пас на Сансоне, который и открыл счет.

    Лионель Месси не позволил «Барселоне» проиграл. На 90-й минуте каталонцы восстановили равновесие.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 9 января 2017, 09:51

      дааа барса уже не та

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      vetalio 9 января 2017, 09:21

      Барса совсем расклеилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      х.. моржовый 9 января 2017, 05:27

      Главная беда Барсы в том , что при наличии такого блестящего подбора игроков они совсем не бьют из за пределов штрафной ! А если и бьют, то не точно и коряво. Как и в этом матче ! В Англии, безумные дальнобои бьют даже команды из Чемпионшипа. Кстати такова и сборная Испании

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 9 января 2017, 04:16

      Гол Месси в любом случае отличный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 9 января 2017, 01:15

      Устали выигрывать.В этом году с первым местом почти ясно.Нужно вливать свежую кровь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 9 января 2017, 00:43

      Безотносительно судейства - отвратительная игра Барселоны,беззубая и бесхарактерная.Опять выехали на индивидуальном великолепии Месси.Учитывая ближайший календарь это уже 100% упущенная Примера.А судья,конечно,феерил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 января 2017, 00:27

      А говорят суди барсе помогают... я вижу две сто процентов пенальти не поставив ворота вели кому помогают

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11