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    • Инфантино грозит России санкциями ФИФА. Промес может уйти зимой из «Спартака». Дайджест событий дня

    Инфантино грозит России санкциями ФИФА. Промес может уйти зимой из «Спартака». Дайджест событий дня


    3.5
    Голосов: 4
    28.12.2016 21:00
    «Зенит» интересуется игроками «Шахтера» и «Бенфики». ЦСКА нацелился на защитника «Севильи». Судью Клаттенбурга зовут в Китай. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Ростов» не получит денег от Саввиди

    Недавно прошла информация о возобновлении финансирования «Ростова» со стороны Ивана Саввиди и его «Группы Агроком», однако сам бизнесмен поспешил опровергнуть слухи. «Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования «Ростова». Решение на данный момент находится в силе», – отметил Саввиди.

    ЦСКА поменяет Траоре на Бальде

    Нападающий «Реймса» Ибрахима Бальде, покинувший ранее «Кубань», с которой он не стал продлевать контракт, может перейти в ЦСКА на смену Ласине Траоре. Руководство нынешнего клуба Бальде не слишком довольно выступлением форварда, поэтому существует вариант возможного возвращения сенегальца в РФПЛ.

    ЦСКА заинтересовался двукратным победителем Лиги Европы

    Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак угодил в сферу интересов ЦСКА. Правда, в испанской прессе отмечается, что клуб готов заплатить за французского футболиста 10 миллионов евро, хотя ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах ЦСКА. Что касается Колоджейчака, то он сыграл в нынешнем сезоне лишь пять матчей в чемпионате Испании. За два предыдущих сезона француз выиграл два турнира Лиги Европы со своим клубом.

    Китай скупает не только футболистов, но и судей

    «Скупает» – в обычном, а не коррупционном смысле этого слова. Английский рефери Марк Клаттенбург, признанный лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики, может продолжить работу в китайской Суперлиге. Напомним, в нынешнем году Клаттенбург обслуживал финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и Евро-2016.

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    «Зенит» снова собирается ослабить «Бенфику»

    Теперь трансферной целью «Зенита» стал 27-летний греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис. Еще летом питерский клуб прорабатывал варианты по приглашению этого футболиста, а нынешней зимой трансфер может состояться официально. Впрочем, на данный момент Самарис не является игроком основного состава «Бенфики» – на его счету всего шесть матчей в чемпионате Португалии.

    Кроме того, «Зенит» интересуется полузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном и предлагает контракт защитнику «Крыльев Советов» Ибрагиму Цаллагову

    Новый стадион «Зенита» еще долго будет убыточным

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести лишь убытки. По информации, общая стоимость строительства арены составит 41 миллиард рублей.

    «Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», – говорится в письме Полтавченко.

    ФИФА начала пугать Россию санкциями

    Этого и следовало ожидать. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может применить санкции к России, если факты употребления допинга в российском футболе, которые были отмечены в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в конечном итоге будут доказаны. «Если случаи употребления допинга действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут меры и применят санкции», – приводит слова Инфантино RDS.

    При этом глава ФИФА призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018. Спасибо и на этом.

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    Промес покинет «Спартак», если получит «хорошее» предложение

    Не слишком радостную новость для фанатов красно-белых сообщил известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли. По его информации, лидер «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». «Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста в Twitter.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, aeiou.pt
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 29 декабря 2016, 10:28

      Ну круто загнули конечно!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 декабря 2016, 09:33

      Хочу напомнить Президенту ФИФА Д. Инфантино, что особо не нужно усердствовать
      и пугать Россию санкциями, т. к. Ваш хозяин Б. Обама уже собрал чемодан и уходит,
      а Вам сначала нужно присмотреться как поведёт себя Д. Трамп, раз уж Вы так верно
      служите США.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 28 декабря 2016, 22:37

      ЦСКА поменяет Траоре на Бальде

      шило на мыло зачем??????????

      2
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 28 декабря 2016, 22:00

      Саввиди не подпускать к Ростову..

      если санкции отстранить Мутко и всю его свору, кто на допинг спортсменов сажал я за...

      народ за газ больше будет платить и все в Зените и игроками и со стадионом будет ОК..

      остальное не комментирую, не интересно)

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