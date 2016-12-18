Карла Пардо – девушка, спасающая Клаудио Браво

Вратаря «Манчестер Сити» сейчас критикуют абсолютно все. Клуб проигрывает конкурентам и опускается в таблице, а голкипер продолжает ошибаться. «Бомбардир» показывает фотографии спутницы Клаудио Браво, которая дает ему надежду на счастливое будущее.
Они познакомились еще в школе чилийского поселения Вилуко, где проживают всего около трех тысяч человек. Официально пара расписалась четыре года назад, но семья на протяжении всей карьеры поддерживает Клаудио Браво в самых трудных ситуациях. Instagram Карлы полон вдохновляющих семейных фотографий. На футбольном поле у чилийского голкипера сейчас не все хорошо. В неудачах «Манчестер Сити» во многом обвиняют именно его, но за пределами поля Браво уже достиг больших успехов.
Вот так выглядят дети Клаудио и Карлы. Растет в семье и будущий вратарь.
Тина Канделаки – женщина, которая отвечает за показ спорта в России
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram