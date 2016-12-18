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    Карла Пардо – девушка, спасающая Клаудио Браво


    4.4
    Голосов: 7
    18.12.2016 17:00
    Вратаря «Манчестер Сити» сейчас критикуют абсолютно все. Клуб проигрывает конкурентам и опускается в таблице, а голкипер продолжает ошибаться. «Бомбардир» показывает фотографии спутницы Клаудио Браво, которая дает ему надежду на счастливое будущее.

    Они познакомились еще в школе чилийского поселения Вилуко, где проживают всего около трех тысяч человек. Официально пара расписалась четыре года назад, но семья на протяжении всей карьеры поддерживает Клаудио Браво в самых трудных ситуациях. Instagram Карлы полон вдохновляющих семейных фотографий. На футбольном поле у чилийского голкипера сейчас не все хорошо. В неудачах «Манчестер Сити» во многом обвиняют именно его, но за пределами поля Браво уже достиг больших успехов.

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    Вот так выглядят дети Клаудио и Карлы. Растет в семье и будущий вратарь.

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    Тина Канделаки – женщина, которая отвечает за показ спорта в России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 18 декабря 2016, 23:10

      реально классная

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 18 декабря 2016, 17:48

      Симпатишная. Браво Браво!

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