Карла Пардо – девушка, спасающая Клаудио Браво

Вратаря «Манчестер Сити» сейчас критикуют абсолютно все. Клуб проигрывает конкурентам и опускается в таблице, а голкипер продолжает ошибаться. «Бомбардир» показывает фотографии спутницы Клаудио Браво, которая дает ему надежду на счастливое будущее.

Они познакомились еще в школе чилийского поселения Вилуко, где проживают всего около трех тысяч человек. Официально пара расписалась четыре года назад, но семья на протяжении всей карьеры поддерживает Клаудио Браво в самых трудных ситуациях. Instagram Карлы полон вдохновляющих семейных фотографий. На футбольном поле у чилийского голкипера сейчас не все хорошо. В неудачах «Манчестер Сити» во многом обвиняют именно его, но за пределами поля Браво уже достиг больших успехов.

text Май 16 2016 в 7:21 PDT

text Фев 17 2016 в 4:27 PST

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text Сен 30 2015 в 12:40 PDT

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Вот так выглядят дети Клаудио и Карлы. Растет в семье и будущий вратарь.

text Май 16 2016 в 12:26 PDT

text Окт 4 2015 в 4:25 PDT

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