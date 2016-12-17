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    • АПЛ: дубль Ибрагимовича принес «Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (ВИДЕО)

    АПЛ: дубль Ибрагимовича принес «Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (ВИДЕО)


    3.7
    Голосов: 3
    17.12.2016 20:00
    Декабрьская АПЛ набирает обороты. «Бомбардир» показывает лучшее из субботней программы 17-го тура.

    «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

    Ибрагимович – 0:1.

    Ибрагимович – 0:2.

    «Сток Сити» – «Лестер» – 2:2

    Боян Кркич (с пенальти) – 1:0.

    Джо Аллен сделал счет 2:0. Затем Леонардо Ульоа отквитал один мяч, а Даниэль Амарти окончательно выправил бедственное положение «лис» – 2:2.

    Но все это геройство было, конечно, во имя голландского художника.

    Смотрите полный обзор матча:

    «Кристал Пэлас» – «Челси» – 0:1

    Диего Коста открыл счет после фланговой передачи Аспиликуэты – 0:1.

    Обзор матча:

    «Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      visokos83 17 декабря 2016, 20:03

      Красавцы, не отступать и не сдаваться!!!

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