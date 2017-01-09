Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девушка, которую Роналду привел на победную церемонию ФИФА


    2
    Голосов: 23
    09.01.2017 22:00
    Слухи об ориентации Криштиану Роналду в очередной раз биты в пух и прах. Новая пассия португальца от излишнего внимания даже закрыла Instagram. А сегодня первой поздравила португальца со званием лучшего игрока мира.

    Итак, Жоржина Родригес. Расставшись с Мисс Испания-2015, Криштиану Роналду недолго горевал и рухнул в объятия новой красавицы в парижском Диснейленде, а в Мадриде сводил ее на концерт, о боже, Джастина Бибера. А еще любители светской жизни вычислили, что на девушку подписалась сестра Роналду – Катя Авейру.

    Жоржине – 21 год. Она работала продавцом одежды в одном из бутиков Мадрида, но уволилась из-за чрезмерного внимания прессы. Говорят, с Криштиану она встречается уже несколько месяцев. Кроме того, Жоржина – танцовщица. Свой Instagram она уже давно закрыла, но бдительные поклонники успели растащить ее фотографии по сети.

    Наслаждайтесь!

    Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

    Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Жоржины Родригес, Facebook Жоржины Родригес
    Рейтинг: 2 Голосов: 23
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 10 января 2017, 22:02

      Неее, не люблю таких баб. Пока ей 21 - она секси. Через несколько лет всё это обвиснет нафиг, если не будет спортом заниматься. Да и если будет, то тоже не факт, что такой останется - гормоны, возраст и т п...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      tfu 10 января 2017, 17:34

      Как он может быть геем если у него такая телка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 января 2017, 16:28

      Жопа накачена, сиськи тоже, все накачено.... Главное ее не проткнуть, а то сдуется)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 10 января 2017, 11:23

      шороша что ж тут сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:43

      Формы хороши, а мордочка страшненькая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      vetalio 10 января 2017, 09:07

      Девочка в хорошей форме))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      spartak1994 10 января 2017, 07:34

      по моему очень красивая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 00:22

      Симпотная подруга и ухватить есть за что) Кровь с молоком!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 9 января 2017, 23:43

      Сочная телочка! Попастая! Одобряю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 января 2017, 23:42

      Рон может себе позволить ....ать кого угодно!!!и на ваши мнения ему точно плевать)))он лучший футболист планеты!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11