Девушка, которую Роналду привел на победную церемонию ФИФА

Итак, Жоржина Родригес. Расставшись с Мисс Испания-2015, Криштиану Роналду недолго горевал и рухнул в объятия новой красавицы в парижском Диснейленде, а в Мадриде сводил ее на концерт, о боже, Джастина Бибера. А еще любители светской жизни вычислили, что на девушку подписалась сестра Роналду – Катя Авейру.

Жоржине – 21 год. Она работала продавцом одежды в одном из бутиков Мадрида, но уволилась из-за чрезмерного внимания прессы. Говорят, с Криштиану она встречается уже несколько месяцев. Кроме того, Жоржина – танцовщица. Свой Instagram она уже давно закрыла, но бдительные поклонники успели растащить ее фотографии по сети.

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