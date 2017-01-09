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Девушка, которую Роналду привел на победную церемонию ФИФА

Итак, Жоржина Родригес. Расставшись с Мисс Испания-2015, Криштиану Роналду недолго горевал и рухнул в объятия новой красавицы в парижском Диснейленде, а в Мадриде сводил ее на концерт, о боже, Джастина Бибера. А еще любители светской жизни вычислили, что на девушку подписалась сестра Роналду – Катя Авейру.

Жоржине – 21 год. Она работала продавцом одежды в одном из бутиков Мадрида, но уволилась из-за чрезмерного внимания прессы. Говорят, с Криштиану она встречается уже несколько месяцев. Кроме того, Жоржина – танцовщица. Свой Instagram она уже давно закрыла, но бдительные поклонники успели растащить ее фотографии по сети.

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Комментарии (41)
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ЦСКА 2015-2016
1480951531
это сестра коке
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опус 2
1480952762
Он на одной фотке с ней снялся,деньги за раскрутку получил,и гуд бай !Да и на этой фотке смотрит куда то в даль,наверное в сторону Морокко
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Dos_Santos
1480954089
Как то фи. В России по-красивей по улицам ходят
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Dellleone
1480955997
Вообще то ответить на вопоос кто сказал очень легко. ОН САМ И СКАЗАЛ ЧТО ОН ГЕЙ !!!! Задолбали все уже гей не гей если он сам говорит что он гей что еще обсуждать !!!! Тем что ли больше нет !!!!!
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McDuff
1480957915
гей
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uda
1480964854
Вообще то если вы отсталые то это не наши проблемы!!! Забейте в YouTube "Роналду не признавался что он гей" и вы наконец-то поймете!!!
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serega86ru
1480965261
Заднеприводный думал =) что замаскировался=)
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Dellleone
1481041996
Роналдо сказал что он гей ! Обсуждать больше не чего ?
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hirurg99
1481052952
Даже обсуждать нечего. Роналдо- голимый педик! Это было ясно всем до его "признания". А, девушка, действительно классная!
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BelorussianVoice
1481129006
ну как она может быть девушкой Роналду?! у нее же даже члена нет!!! включите мозги уже))
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