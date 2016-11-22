«Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)

Сегодня восемью поединками стартовал очередной тур Лиги чемпионов. ЦСКА был практически лишен турнирной мотивации, однако сыграл вничью с «Байером». «Бомбардир» предлагает своим читателям видео всех голов игрового дня.

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