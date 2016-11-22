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    «Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)


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    Голосов: 2
    22.11.2016 21:30
    Сегодня восемью поединками стартовал очередной тур Лиги чемпионов. ЦСКА был практически лишен турнирной мотивации, однако сыграл вничью с «Байером». «Бомбардир» предлагает своим читателям видео всех голов игрового дня.

    Группа E. ЦСКА – «Байер» – 1:1

    15-я минута – и 0:1. Фолланд с передачи Кампля.

    Перерыв. 0:1 уступает ЦСКА, но могли и сравнять счет армейцы – не повезло Дзагоеву.

    Пенальти! Фернандес заработал. Натхо забил!

    Группа E. «Монако» – «Тоттенхэм» – 2:1

    Сидибе – 1:0.

    Кейн (с пенальти) – 1:1.

    Лемар – 2:1

    Группа F. «Спортинг» – «Реал» – 1:2

    Варан – 0:1.

    Адриен Силва (с пенальти) – 1:1.

    Бензема – 1:2.

    Группа F. «Боруссия Дортмунд» – «Легия» – 8:4

    Прийович – 0:1.

    Кагава – 1:1.

    Кагава – 2:1.

    Нури Шахин – 3:1.

    Прийович – 3:2.

    Дембеле – 4:2.

    Ройс – 5:2.

    Ройс – 6:2.

    Кухарчик – 6:3.

    Пасслак – 7:3.

    Николич – 7:4.

    Ройс – 8:4.

    Группа G. «Лестер» – «Брюгге» – 2:1

    Окадзаки – 1:0.

    Марез (с пенальти) – 2:0.

    Искьердо – 2:1.

    Группа G. «Копенгаген» – «Порту» – 0:0

    Группа H. «Динамо Загреб» – «Лион» – 0:1

    Лаказетт – 0:1.

    Группа H. «Севилья» – «Ювентус» – 1:3

    Пареха – 1:0.

    Маркизио (с пенальти) – 1:1.

    Бонуччи – 1:2.

    Манджукич – 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии10
    ...
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 ноября 2016, 00:08

      ЦСКА могли и выиграть.не повезло.Что творит Боруссия.надо смотреть.я сам смотрю матч Монако-Тотенхем.тоже очень интересная игра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal420 22 ноября 2016, 21:53

      неплохая игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      weron_ru 22 ноября 2016, 21:51

      мне кажется, и сам Игорь не меньше виноват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 ноября 2016, 21:50

      Для ЦСКА в нынешнем состоянии неплохая игра, а в целом неудачное выступление в европе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 22 ноября 2016, 20:28

      "Стахановец" поставил очередной рекорд

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 ноября 2016, 20:23

      как бы тебя Игорёк не троллили не хейтили защита у тебя хуйнЯ!!! бедолага за что эти инвалиды в защите :) честно сочувствую...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 20:23

      Позор продолжается, смотреть тошно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 20:22

      Опять это конеговно.... как они заебали, как девки нихера не могут и Игорян уже даже и не расстраивается, привык впускать...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 22 ноября 2016, 20:21

      Игааааарь :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 22 ноября 2016, 19:56

      2-0

      0
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