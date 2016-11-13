Насри, Щесны, Бенталеб и еще 7 лучших арендованных игроков сезона

Самир Насри («Севилья»)

Кто одолжил: «Ман Сити»

Чем крут: 14 удачных обводок в Примере (58%)

Самир Насри никак не мог набрать форму в череде травм при отсутствии постоянной игровой практики в «Ман Сити». Когда «Севилья» решилась приютить его, эта сделка казалась странной, но трансферный гуру андалусийцев Мончи снова удивил всех – Насри легко вписался в команду Сампаоли, проявив свои лучшие стороны, о которых уже давно забыли в «Ман Сити». Насри забивает, отдает голевые передачи, умело обостряет игру «Севильи» – заметно, что француз соскучился по футболу в золотой клетке на «Истлэндс» и в свои 29 лет все еще способен реанимировать карьеру в Примере.

Тэмми Абрахам («Бристоль Сити»)

Кто одолжил: «Челси»

Чем крут: 9 голов в Чемпионшипе, точность ударов – 54%

Из 38-ми игроков «Челси», арендованных клубами со всего мира, 19-летний Тэмми Абрахам выглядит самым крутым – он тащит к зоне плей-офф Чемпионшипа достаточно посредственный клуб «Бристоль Сити», забив 12 мячей в 19-ти матчах чемпионата и Кубка Лиги. Уже сейчас на «Стэмфорд Бридж» фанаты «Челси» ждут возвращения вундеркинда, надеясь, что Антонио Конте сможет сделать так, чтобы он стал первым воспитанником академии «Челси» после Джона Терри, который принесет реальную пользу клубу.

Андреас Кристенсен («Боруссия» Менхенгладбах)

Кто одолжил: «Челси»

Чем крут: 74% выигранных верховых дуэлей

Андреас Кристенсен по-своему не менее крут, чем Тамми Абрахам, но многие поклонники Бундеслиги уже могли забыть, что он все еще принадлежит «Челси», а многие болельщики синих не знают, что один из самых сильных защитников немецкой лиги мог сейчас выступать под началом Антонио Конте. Датчанин уже второй проводит на правах аренды в «Боруссии» и не горит желанием возвращаться в «Челси», если ему не гарантируют место в основе. Этот парень действительно может позволить требовать гарантии, так как на данный момент он – лучший защитник Бундеслиги по версии Squawka (этот сайт подсчитывает рейтинг полезности игроков по собственному алгоритму, основанному на учете многих статистических показателей), а такие долго без предложения от «Баварии» не бегают.

Маркос Льоренте («Алавес»)

Кто одолжил: «Реал» (Мадрид)

Чем крут: 29 отборов – третий результат в Примере

Пока «Реал» испытывает дефицит полузащитников, способных работать на оборону, Маркос Льоренте приносит пользу новичку Примеры «Алавесу», показывая убедительную игру на позиции опорника. Нет сомнений, что Зинедин Зидан наблюдает за прогрессом Маркоса, которого в свое время он сам продвинул в резерв «Реала». Один подвиг у Льоренте уже есть – победа с «Алавесом» на «Камп Ноу», что наверняка оценили в стане «сливочных».

Хесус Вальехо («Айнтрахт»)

Кто одолжил: «Реал» (Мадрид)

Чем крут: 8,33 оборонительных действия в среднем за игру – это лучший результат в топ-чемпионатах среди игроков до 21 года

Есть у Мадрида на перспективу и отличный центральный защитник, который уже в скором времени может стать основным в «Реале». Вальехо был куплен в «Сарагосе», где и продолжал играть на правах аренды, но в этом сезоне его отдали в Бундеслигу, поднабраться опыта контактного футбола, и пока что Хесус отлично справляется в новой команде.

Энес Унал («Твенте»)

Кто одолжил: «Ман Сити»

Чем крут: 63% точность ударов, 8 голов в 10-ти матчах Эредивизии

Энес Унал – лучший арендованный игрок Голландии нынешнего года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Бреде», где забил 8 голов в 11-ти матчах, а сейчас достался «Твенте» вместе с партнером по академии «Ман Сити» косоваром Берсантом Целиной и отметился теми же восемью голами в 10-ти играх. Всего «Твенте» забил в этом сезоне 21 гол, а арендованная из «Ман Сити» парочка – 12 (9 Унал и 4 – Целина). Целина – лучший игрок Эре по количеству удачных обводок – 17 (59%).

Ли Грант («Сток Сити»)

Кто одолжил: «Дерби Каунти»

Чем крут: второй игрок АПЛ по среднему показателю полезности за игру по версии Squawka

Весьма необычная аренда – клуб Премьер-лиги одолжил в Чемпионшипе возрастного игрока, который никогда не играл в АПЛ. Причем одолжил «Сток Сити» Ли Гранта в «Дерби», когда «бараны» стояли на вылет, но именно он стал главным вдохновителем побега «гончаров» из зоны вылета. У «Стока» сломался Джек Батлэнд, а Шей Гивен настолько привык получать полную кошелку голов в «Астон Вилле», что заразил этим вирусом и оборону «Стока». Можно скептически относиться к рейтингу полезности от Squawka, но вот вам статистика матчей «Стока» до прихода Гранта: 1 очко в пяти матчах, разница мячей – 2-14. После того, как пришел «Генерал» Грант – 3 победы, 3 ничьи, 0 поражений, разница – 10:3.

Яго Фальке («Торино»)

Кто одолжил: «Рома»

Чем крут: 69% точность ударов, 5 голов в 9-ти матчах Серии А

Сбежав подальше от давления, которое мешало ему раскрыться в «Роме», воспитанник Ла Масии, скитавшийся по Европе в поисках своего клуба, наконец нашел его в лице «Торино». Здесь Яго Фалька чувствует себя так же комфортно, как в «Дженоа», где он и играл до перехода в Рим, и сейчас ему стоит задуматься над тем, не лучше ли быть первым парнем в клубе, который уже давно не назовешь деревней, чем постоянно проваливаться в больших командах. Здесь же в «Торино» приносит несомненную пользу еще один арендованный игрок из «Ман Сити» – Джо Харт.

Войцех Щесны («Рома»)

Кто одолжил: «Арсенал»

Чем крут: 2,91 сейва за игру и звание самого полезного голкипера Серии А по версии Squawka

Не гнушается арендными сделками и сама «Рома», у которой уже второй сезон основным вратарем является принадлежащий «Арсеналу» Войцех Щесны. Поляка все устраивает в Риме, и с большой вероятностью он останется здесь и после истечения срока аренды. В той же «Роме» весьма неплох и Федерико Фасио, не заигравший в другом клубе из Северного Лондона – «Тоттенхэме», но восстановивший свое реноме крутого защитника в Риме. К слову, футболку «Ромы» минувшим летом едва не примерил Джек Уилшир, но полузащитник «Арсенала» решил выбрать «Борнмут».

Набиль Бенталеб («Шальке»)

Кто одолжил: «Тоттенхэм»

Чем крут: лучший процент удачных обводок в Бундеслиге – 70%

А вот и еще один игрок из «Тоттенхэма», от которого мало кто ожидал столь удачной и главное – креативной игры в «Шальке». Набиль Бенталеб не забивал за «Тоттенхэм» в Премьер-лиге, а в Германии уже успел отметиться пятью голами в шести последних матчах, став также лучшим дриблером Бундеслиги. Вот такой опорный полузащитник! Без сомнений, Маурисио Покеттино не захочет продавать Бенталеба после такой феерии – он бы рад вернуть алжирца и сейчас, когда травмировался Деле Алли, но арендная сделка оформлена строго до конца сезона. Потихоньку набирает висты в «Шальке» и Евгений Коноплянка – пока больше всего страдает «Краснодар» в Лиге Европы, но, если очередная травма украинского вингера окажется несерьезной, он вполне может закрепиться в Гельзенкирхене.

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