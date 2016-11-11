Пять игроков из Португалии, которых купят за большие деньги

Андре Силва

Клуб: «Порту»

Возраст: 20 лет

20-летним нападающим «Порту» еще с лета интересуются ведущие европейские клубы. Сначала его захотел видеть у себя «Арсенал», где Арсен Венгер давно показал умение работать с молодыми талантами. Потом в борьбу включился «Ювентус». Сейчас сообщается о заинтересованности со стороны «Барселоны» и «МЮ». В португальском клубе, правда, позаботились о том, чтобы не продешевить на продаже своего таланта. В конце августа Андре Силва продлил контракт с «Порту» до 2021 года. Там же теперь прописаны отступные в 60 миллионов евро, немного отпугивающие потенциальных покупателей. В десяти матчах чемпионата Португалии Силва уже успел наколотить семь голов и сделать голевой пас. Феерит он и за сборную, где умудрился оформить хет-трик за 25 минут встречи против Фарерских островов.

Нельсон Семеду

Клуб: «Бенфика»

Возраст: 22 года

Португалец Нельсон Семеду к 22-м годам уже обзавелся немного бразильским прозвищем «Нельсиньо». По техническим умениям до бразильцев ему еще далеко, а вот деньги за игрока дают очень даже с ними сопоставимые. «Бавария», летом прикупившая у «Бенфики» Ренату Саншеша, теперь позарилась на еще одного талантливого игрока. По своему защитнику «Бенфика» готова рассмотреть предложения от 40 до 60 миллионов евро. Семеду, правда, может переехать и в Англию прямиком к Жозе Моуринью. В «МЮ» ищут замену Дармиану на правом фланге обороны, а потому обратили взор на матерого португальца. Он уже вызывается в национальную сборную и считается талантливым парнем. Для «Бенфики» же Семеду хорош еще и тем, что является воспитанником клуба.

Желсон Мартиньш

Клуб: «Спортинг»

Возраст: 21 год

Полузащитника «Спортинга» Желсона Мартиньша могут помнить болельщики «Локомотива». Российской команде футболист уже забивал, хотя в «Спортинге» это его не самая главная обязанность. У футболиста отличный дриблинг, неплохая скорость и поставленный удар. «Барселона» просто так игроками не интересуется, а за Мартиньшем каталонский клуб следит внимательно. Желсона долго просматривали скауты «МЮ» и «Реала», но до конкретного предложения не дошло. Теперь перекупить его у «Спортинга» получится только за большие деньги. Контракт Мартиньша со «Спортингом» действует до 2021 года. Отступные в контракте составляют любимые португальцами 60 миллионов евро.

Отавио

Клуб: «Порту»

Возраст: 21 год

Скауты «Порту» еще несколько лет назад присмотрели этого парня в «Интернасьонале». Там Отавио ничем не выделялся, но в «Порту» умеют делать бразильцам хорошую рекламу. Дав Отавио пройти обкатку в «Витории Гимараэш», в клубе решили действовать настойчивее. Сейчас бразильский полузащитник прочно закрепился в основе команды, играет в Лиге чемпионов, где несколько раз уже демонстрировал перед публикой крутой дриблинг. С забитыми мячами пока не клеится, а вот голевых передач хватает. В португальском чемпионате их у Отавио набралось уже четыре. На игре «Порту» против «Бенфики» Отавио просматривал скаут «Ювентуса», но заплатить требуемые «Порту» 60 миллионов итальянский гранд вряд ли решится прямо сейчас.

Гонсалу Гедеш

Клуб: «Бенфика»

Возраст: 19 лет

Этот полузащитник является самым молодым игроком из нашего списка. Но по таланту своим конкурентам Гедеш совершенно не уступает. «Валенсия» уже предлагала «Бенфике» 25 миллионов евро за талантливого футболиста, но португальцы требуют на 10 миллионов больше и дополнительные бонусы. «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» пока просто следят за ситуацией. Гедеша прямо сейчас уже сравнивают с Криштиану Роналду, а в 2015 году его уже номинировали на премию «Golden Boy». В нынешнем сезоне он пока забил один мяч и дважды ассистировал партнерам в матчах чемпионата Португалии.