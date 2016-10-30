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    • «Зенит» победил «Томь». «Краснодар» увез ничью из Махачкалы, отыграв 70 минут вдесятером. Лучшие моменты (ВИДЕО)

    «Зенит» победил «Томь». «Краснодар» увез ничью из Махачкалы, отыграв 70 минут вдесятером. Лучшие моменты (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    30.10.2016 19:30
    12-й тур РФПЛ продолжился четырьмя матчами, среди которых была игра одного из лидеров – «Зенита». «Бомбардир» предлагает читателям видео лучших моментов всех сегодняшних схваток.

    «Анжи» – «Краснодар» – 0:0

    Все, главным событием матча осталось удаление! 0:0.

    Красная карточка Каборе! На 18-й минуте! За две желтых! Вот это да.

    Наш состав: Беленов, Мусалов, Менса, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Будковский.

    Наш резерв: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Эбесилио, Щербак, Амаду, Георгиевский, Р.Магомедов, Обертан, Боли.

    «Зенит» – «Томь» – 1:0

    Все, закончен матч! Минимальная победа «Зенита».

    1:0! Навес Чернова, скидка Дзюбы и гол Кокорина!

    Состав ФК : Коченков, Дьяков, Комбаров, Жиров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Попов, Дудиев, Бикфалви, Касьян

    Запасные: Солосин, Тен, Баляйкин, Кузнецов, Самодин, Погребняк, Голышев, Яблонски, Кудряшов

    «Арсенал» – «Уфа» – 0:2

    Фатай удваивает преимущество гостей! Кажется, победа уфимцев уже не вызывает сомнений.

    Открыт счет! Сильвестр Игбун после подачи углового забил в ворота «Арсенала».

    Состав «Уфы»: Шелия (в), Аликин (к), Никитин, Васин, Ванек, Засеев, Живоглядов, Фатай, Сухов, Игбун, Безденежных.

    «Урал» – «Терек» – 1:4

    И еще один привоз... Совсем рассыпались хозяева. 1:4.

    И еще один! В свои ворота на этот раз, Динга «отметился» автоголом после прострела Роши.

    Балай! Оформляет дубль албанец с передачи Роши – 1:2.

    Арапов! Что же творит голкипер хозяев! Хотел выбить мяч в поле, а попал в Бекима Балая – 1:1.

    Пенальти назначил Еськов! А Чантурия точен. 1:0.

    Составы на «Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Емельянов, Павленко, Лунгу и Ставпец

    Запас «Урала»: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков и Конате.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»
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    Комментарии (7)
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    salvor1986
    1477825530
    Днищенский сайт, где текстовая трансляция?
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    magg27
    1477840338
    Зенит долби ещё 2
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    TRELL
    1477847165
    Зенит с победой! Но игра была очень слабая. Есть нехватка ключевых игроков,таких как Смольников и Жирков. Анюкова уважаю,но нужна скорость... Жду возвращения Данни. Юсупов слаб,хочется от его усилий намного больше. Почему сидит Саша Кержаков-не понимаю!!! Нет свежести у игроков(матч с анжи это показал),боязно за Зенит... Верим и надеемся, что это пройдет без потери очков. Спартак вчера хорошо сыграл,молодцы. Тем интересней будет борьба между заклятыми врагами(в футбольном смысле).
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    TUMS
    1477865838
    Зенит не отошел от кубковой игры...
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    simoron81
    1477868199
    да Урал слил игру
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    Zenit & MU
    1477889653
    Зенит с победой, но такая игра показала, что надо еще много работать над игрой! Спартаку респект (хотя думал, что будет ничья)! Урал явно слил игру, надо разбираться!!!
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    somn
    1477918802
    Как это не прискорбно, но Зенит сдулся. Практически вся команда перестала играть. Везёт лишь в том, что играем с командами из "подвала". Думаю, что 3-го мы убедимся в этом. Ирландцы Зенит просто перебегают.
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