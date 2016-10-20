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  • «Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ

«Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ

«Дандолк» – «Зенит» – 1:2

Жулиано выводит «Зенит» вперед, а затем вратарь «Дандолка» успевает вытащить пенальти. Но победу «Зенит» уже не упустил.


Giuliano Goal HD – Dundalk 1-2 Zenit Petersburg... Gol-Live

Мак сравнивает счет.


Robert Mak Goal HD – Dundalk 1-1 Zenit... Gol-Live

Открывают счет ирландцы! Юрий Лодыгин снова допустил результативную ошибку.


Robbie Benson Goal HD – Dundalk 1-0 Zenit... Gol-Live

Стартовые составы команд.

«Дандолк»: Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Мэсси, Бенсон, Финн, МакИлэни, МакМиллан.

Запасные: Роджерс, Баррет, Маунтни, Минен, Шилз, Килдафф.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.

«Краснодар» – «Шальке» – 0:1

Коноплянка открыл счет в матче. Его гол так и остался победным.

Краснодар – Шальке 0:1. Коноплянка от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари..

«Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.

Лига Европы Лига Европы Зенит Краснодар
Комментарии (21)
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BANNIKOV1970
1476992315
Шатов мля это не наши судьи!
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lysenkoff
1476995211
Лодыгин..... когда ты уже очко зашьешь свое...
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Legioner-05
1476995663
Дандолк творит чудеса,позор мля
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marslond
1476997304
Лодыгин в последнее время часто ошибается, с такой игрой может оказаться в Амкаре.
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343443
1477017750
Мак сравнивает счет.
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Strig
1477019799
зенит - пижоны...
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magg27
1477019823
Жалко Краснодар !
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mik1954
1477030893
Да Юра, это уже перебор ....
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1477034468
Коноплянка красавчик,испортил козломордым праздник.
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mihail1980
1477065540
лодыгина пора гнать из зенита
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