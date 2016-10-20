«Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ

Жулиано выводит «Зенит» вперед, а затем вратарь «Дандолка» успевает вытащить пенальти. Но победу «Зенит» уже не упустил.
Giuliano Goal HD – Dundalk 1-2 Zenit Petersburg... Gol-Live
Мак сравнивает счет.
Robert Mak Goal HD – Dundalk 1-1 Zenit... Gol-Live
Открывают счет ирландцы! Юрий Лодыгин снова допустил результативную ошибку.
Robbie Benson Goal HD – Dundalk 1-0 Zenit... Gol-Live
Стартовые составы команд.
«Дандолк»: Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Мэсси, Бенсон, Финн, МакИлэни, МакМиллан.
Запасные: Роджерс, Баррет, Маунтни, Минен, Шилз, Килдафф.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.
Коноплянка открыл счет в матче. Его гол так и остался победным.
Краснодар – Шальке 0:1. Коноплянка от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Стартовые составы команд.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари..
«Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.