«Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ

«Дандолк» – «Зенит» – 1:2

Жулиано выводит «Зенит» вперед, а затем вратарь «Дандолка» успевает вытащить пенальти. Но победу «Зенит» уже не упустил.



Giuliano Goal HD – Dundalk 1-2 Zenit Petersburg... Gol-Live

Мак сравнивает счет.



Robert Mak Goal HD – Dundalk 1-1 Zenit... Gol-Live

Открывают счет ирландцы! Юрий Лодыгин снова допустил результативную ошибку.



Robbie Benson Goal HD – Dundalk 1-0 Zenit... Gol-Live

Стартовые составы команд.

«Дандолк»: Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Мэсси, Бенсон, Финн, МакИлэни, МакМиллан.

Запасные: Роджерс, Баррет, Маунтни, Минен, Шилз, Килдафф.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.

«Краснодар» – «Шальке» – 0:1

Коноплянка открыл счет в матче. Его гол так и остался победным.

Краснодар – Шальке 0:1. Коноплянка от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари..

«Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.