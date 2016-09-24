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  • «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Арсенал» унизил «Челси». Все голы (ВИДЕО)

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Арсенал» унизил «Челси». Все голы (ВИДЕО)

Арсенал – Челси – 3:0

Сумасшедший гол в исполнении Санчеса и Озила! 3:0!

И тут же еще один гол! Уолкотт удваивает преимущество «канониров»!

Гол! Грубейшая ошибка Кэхилла, Санчес вышел один на один и издевательски перебросил мяч через Куртуа!

Chelsea team today: Courtois; Ivanovic (c), Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Kante; Willian, Fabregas, Matic, Hazard; Diego Costa.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:1

Грей! Отыграл один мяч «Лестер» благодаря фантастическому удару Грея.

Фантастика! Еще один угловой – и еще один гол! На этот раз Погба забил головой.

И сразу же еще один гол! Еще один угловой необычно разыграли «красные дьяволы» – и Рэшфорд забивает.

Мата! Удваивает счет «Манчестер».

Смоллинг! После подачи Блинда с углового головой отправил мяч в ворота Цилера.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Лестер
Комментарии (9)
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Karrerim
1474718296
крутой онлайн. Браво редакторам
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Docentusa
1474719569
Лисичкам-каюк)))
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per4ik_aye
1474719605
еее. это круто!!
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Possible
1474737255
арсенал крут
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gigs84
1474742682
С победой, братва!!!
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h3LL1k
1474743547
Ливер мю арсенал так и надо 8) пора акстить мс
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marslond
1474744350
Arsenal the best!
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mihail1980
1474793541
все лестер покатился
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firs04
1474874361
Сказка Лестера и Ростова окончена
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