«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Арсенал» унизил «Челси». Все голы (ВИДЕО)

Арсенал – Челси – 3:0

Сумасшедший гол в исполнении Санчеса и Озила! 3:0!

И тут же еще один гол! Уолкотт удваивает преимущество «канониров»!

Гол! Грубейшая ошибка Кэхилла, Санчес вышел один на один и издевательски перебросил мяч через Куртуа!

Chelsea team today: Courtois; Ivanovic (c), Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Kante; Willian, Fabregas, Matic, Hazard; Diego Costa. #CFC

Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:1

Грей! Отыграл один мяч «Лестер» благодаря фантастическому удару Грея.

Фантастика! Еще один угловой – и еще один гол! На этот раз Погба забил головой.

И сразу же еще один гол! Еще один угловой необычно разыграли «красные дьяволы» – и Рэшфорд забивает.

Мата! Удваивает счет «Манчестер».

Смоллинг! После подачи Блинда с углового головой отправил мяч в ворота Цилера.