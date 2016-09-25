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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Лестер

24.09.2016, Суббота, 14:30 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Юнайтед - Лестер
Суперкубок Англии 2016

7 августа, воскресенье 18:00 Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 16:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер
5 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 24 сентября 2016, 23:31

    Ставка оправдалась! - Манчестер победил!

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    Рейтинг: +1560

    zarsm 24 сентября 2016, 16:20

    Лестер и в этом сезоне покажет, ко-ко-ко

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 24 сентября 2016, 15:29

    Напоминает ситуацию с Аланией 1995-1996 года.

    -1
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    Рейтинг: +38

    Олегенс 24 сентября 2016, 14:55

    Маня победить должен!

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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY 24 сентября 2016, 14:37

    Победа Лестера хотелось бы

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    Рейтинг: +14

    gogis 24 сентября 2016, 13:59

    1-2

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    Рейтинг: +997

    egrrr 23 сентября 2016, 08:03

    Будет слив Моура?

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 сентября 2016, 00:18

    Лестер хороший клуб, но я ставлю на Мачестер!

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