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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 24 сентября 2016
Манчестер Юнайтед
24.09.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Лестер
22'
К. Смоллинг
37'
Х. Мата
40'
М. Рэшфорд
42'
П. Погба
59'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
87'
Замена
У. Руни
️️️️
М. Рэшфорд
83'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Лингард
78'
74'
Желтая карточка
Д. Симпсон
62'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олбрайтон
59'
ГОЛ! 4:1!
Д. Грей
Пас отдал
Д. Амарти
50'
Желтая карточка
Р. Хут
45'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Варди
45'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 4:0!
П. Погба
Пас отдал
Д. Блинд
42'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
40'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Лингард
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Д. Блинд
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-3-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Байи
21
Эррера
8
Погба
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
11
Ибрагимович
3-2-2-1-2
20
Цилер
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
77
Лингард
16
Кэррик
16
Кэррик
77
Лингард
9
Рэшфорд
32
Руни
32
Руни
9
Рэшфорд
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
27
Шлупп
27
Шлупп
11
Олбрайтон
9
Варди
10
Кинг
10
Кинг
9
Варди
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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