«За гол получаю 150 тысяч евро». Как Китай убивает карьеры футбольных звезд

Прошедшим летом в китайскую лигу пришло серьезное пополнение из Европы. Бразилец Халк перешел в «Шанхай Теллейс» за 55 миллионов евро, чем фактически отбил стоимость своего трансфера в «Зенит». Грациано Пелле, которого Мануэль Нойер назвал великолепным игроком, отправился в «Шаньдун Лунэн». Десант из «Вердера», откуда однажды уже переезжал в Азию защитник Лукимья, воплотился в сделку по форварду Удже, ставшему игроком «Ляонин Хуненг». Китайское направление по-прежнему привлекательно для переходов. Европейские команды стремятся заработать, подталкивая своих игроков на отъезд в Китай. Однако самим футболистам трансфер в итоге не приносит ничего хорошего. Они существенно падают в цене и больше не представляют интереса для топ-клубов. Особенно показательно выглядит ситуация на примере игроков, оказавшихся в Китае предыдущей зимой.

«Потратим любые деньги на иностранцев». Китайские деньги взрывают мировой футбол

Бразилец Алекс Тейшейра в «Шахтере» забивал больше, чем играл. В 15 матчах предыдущего сезона он отметился 22-мя голами. Зимой Тейшейру намеревался забрать себе «Ливерпуль», предлагая за его трансфер около 35 миллионов евро. Но Алекс выбрал китайский «Цзянсу», а «Шахтер» срубил на этом переходе целых 50 миллионов. Едва ли хотя бы половину из этих денег Тейшейра отработал. За 22 матча в Китае Алекс смог забить всего шесть голов, добавив к ним пять результативных передач. Его главным достижением на азиатской земле являются две желтые карточки за три минуты матча против «Бейцзин Гуоань». Сейчас Алекс оценивается всего в 18 миллионов, а интереса к нему со стороны европейских клубов уже не наблюдается.

Хворавший в «Атлетико» Джексон Мартинес, просидев половину сезона в Испании, решился на переезд в Китай. «Атлетико» получил за выпавшего из основы игрока 42 миллиона евро. Для поклонников «Гуанчжоу Эвергранд» стало откровением, что такой мастеровитый игрок забил всего три гола за восемь встреч. Получается, каждый гол Джексона стоил китайскому клубу 14 миллионов евро. Во столько же оценивается и сам Мартинес, удивительно упавший в цене. Летом Джексон хотел вернуться в Европу, но достойных покупателей на него так и не нашлось.

«Я покинул «Челси» из-за Хиддинка. Он без причин оставлял меня в запасе», – рассказывал бразилец Рамирес. Но в «Цзянсу», куда он отправился за 28 миллионов евро, у полузащитника сразу не получилось. Рамирес забил несколько голов, но в матче с «Шаньдун Лунэн» выплеснул весь гнев на арбитра. Получив красную карточку, бразилец попытался наброситься на судью. Футболисты партнера оттащили, но четырехматчевой дисквалификации он не избежал. Рамирес, которому уже 29 лет, с каждым месяцем продолжает падать в цене и сейчас оценивается всего в 15 миллионов. Летом полузащитником интересовался «Интер», но переход так и не состоялся.

В «Роме» Жервиньо прослыл крутым бегунком, который отказывался реализовывать моменты. Руководство римлян при первой же возможности от ивуарийца избавилось, продав его в «Хэбэй Чайна Форчун» за 18 миллионов евро. «60 тысяч евро за один матч, 150 тысяч — за каждый гол. От таких денег отказаться невозможно», – рассказывал форвард на каждом шагу. Вместе с ним в команде той же зимой оказался Эсекьель Лавесси, потерявший мотивацию выступать за «ПСЖ». Зато Жервиньо так сильно радуется игре в Китае, что в одном из матчей «потоптал» лежащего на газоне соперника. Возможно, еще и из-за таких проделок его стоимость сократилась до 12 миллионов.

На Гуарина долгое время претендовали «Зенит» и «Спартак», но в Китае, видимо, предложили больше. В «Цзянсу», куда колумбийца долго отправляли слухи, он так и не перешел. Зато за 13 миллионов евро оказался в «Шанхай Шеньхуа», где его партнерами являются засветившийся в России Обафеми Мартинс и палач «Ливерпуля» Демба Ба. Сенегальский форвард, например, недавно получил тяжелую травму, а вот Гуарин просто продолжает деградировать. Фредди оценивают в 7,5 миллионов евро и совсем не вспоминают в Европе.

При этом изредка попадаются удачные примеры, когда футболисты в Китае раскрывались и даже существенно росли в цене. Например, бразилец Элкесон уезжал из «Ботафого» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 5,7 миллиона. Поиграв на азиатской земле три года, он сменил «Гуанчжоу» на «Шанхай Сипг» за 18,5 миллиона. Но в том и суть, что дело происходит на китайском рынке, где цены серьезно завышены. В Европе и даже родной Бразилии Элкесон уже не вызывает интереса. Если же его кто-то и приобретет, то произойдет это уже за куда меньшую сумму.

Цифра дня. Китайцы хотят озолотить Липпи

Китайская лига продолжает привлекать звезд, добивая все их перспективы. Здесь стали своими игроки второго ранга, у которых не получилось в топовых лигах. Бразилец Ренато Аугусто когда-то пробовался в «Байере» и подавал надежды, а сейчас играет за «Бэйцзин Гоань». Паулиньо играл и забивал за английский «Тоттенхэм», но прочно осел на китайской земле. Легионеры здесь зачастую становятся своими, но это не несет им никаких перспектив развития.

Нападающий «Шанхай Теллейс» Асамоа Гьян входит в семерку самых высокооплачиваемых игроков мира, зарабатывая 227 тысяч фунтов в неделю. Летом его неудачно попытались забрать представляющие английский Чемпионшип «Рединг» и «Фулхэм». Таковы реальные законы футбольных взаимоотношений между Китаем и Европой. Шанс заработать на пенсию в Китае будет всегда. Но по медийной и футбольной составляющим китайская лига по-прежнему проигрывает даже МЛС. Вырасти в стоимости и привлечь к себе внимание топовых клубов здесь не выйдет. Поэтому и ехать в футбольную Азию нужно, осознавая, что крутой карьере пришел конец. Покинувший «Зенит» Халк об этом еще сотню раз подумает.

Китай, США, Чили – лиги, за которыми нужно следить, пока это не стало мейнстримом