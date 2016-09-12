Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Автогол пяткой, выстрел Ткачука и дебютный гол Лестьенна. Как «Рубин» обыграл «Урал» и покинул зону вылета (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 1
    12.09.2016 19:20
    Шестой тур РФПЛ завершился матчем в Казани, где «Рубин» победил «Урал» со счетом 3:1. «Бомбардир» отследил главные события встречи.

    Подробности матча «Рубин» – «Урал» – 3:1 | Видеогалерея

    Любопытные цифры до матча:

    • «Урал» выиграл всего 1 из 7 встреч против «Рубина»
    • «Урал» не может забить в 3 гостевых играх подряд
    • «Урал» 9 своих последних матчей сыграл на «низ» (в этих играх было забито меньше трех голов)
    • У «Рубина» из 7 последних матчей – 6 низовые

    Матч пройдет на стадионе «Центральный». На «Казань-Арену» «Рубин» когда уже пустят-то?

    Инсайд от «Урала». Поспорим, футбольная ли мы страна?

    Состав «Рубина». Как всегда красиво.

    Состав «Урала». Как всегда официально.

    Момент хороший, но «Рубин» не забил.

    А вот и Рочина напомнил о себе.

    Счет открыт, забил Канунников. Или это автогол Новикова? В любом случае хозяева повели.

    В конце тайма гол забил Роман Павлюченко, но не засчитали. Офсайд.

    Пошла красотища. Сэйвище Арапова.

    Есть второй! Великолепно пробил Ткачук и удвоил счет в матче.

    А следом и Лестьенн забил, 3:0 уже.

    Павлюченко в конце все же удалось спасти свою команду от разгрома.

    «Рубин» выиграл у «Урала» и поднялся с шестью очками на 11-е место. Для Казани все только начинается?

    «Спартак» обыграл «Локомотив», «Зенит» разгромил «Арсенал». Все голы 6-го тура РФПЛ (ВИДЕО)

    «Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 13 сентября 2016, 10:20

      Побольше бы таких голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 13 сентября 2016, 10:11

      Ткачук может претендовать на гол тура. Хороший удар получился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 сентября 2016, 20:06

      Не всё потеряно. Урал отыграет!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11