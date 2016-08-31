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    Сборная России сыграла вничью со сборной Турции. Обзор матча (ВИДЕО)


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    Голосов: 5
    31.08.2016 23:00
    Сегодня сборная России провела свой первый поединок под руководством Станислава Черчесова. «Бомбардир» предлагает читателям онлайн-трансляцию и видеообзор состоявшейся встречи.

    Турция – Россия

    Заканчивается игра, кажется, сегодня без голов. Расходятся миром команды.

    Забили гол турки, но вне игры! Мехмет Топал залез в офсайд. Играем дальше.

    Ерохин вместо Миранчука, Газинский вместо Тарасова – первые замены Станислава Черчесова в качестве наставника сборной.

    Смолов! Едва не заработал пенальти, но арбитр безмолвствует.

    Стартовал второй тайм. Надеемся, он будет результативнее, чем первый.

    Перерыв. Счет пока не открыт, но опасные моменты были.

    Отвечает сборная Россия своей парой моментов, но в обоих случаях Волкан Бабаджан успевает выбить мяч из-под ног россиян.

    Проваливается сборная России в обороне, но Озан Туфан головой переправляет мяч не в ворота, а в руки Акинфееву. Очень опасно.

    Алан Дзагоев сегодня не играет из-за травмы, но поддерживает российскую команду с трибуны турецкого стадиона.

    Стартовый состав сборной Турции: Волкан Бабаджан, Исмаил Кейбаши, Чаглар Сеюнджю, Сердар Азиз, Хакан Чалханоглу, Озан Туфан, Мехмет Топал, Волкан Шен, Эмре Мор, Дженк Тосун.

    Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Новосельцев, Кудряшов, Березуцкий (к), Жирков, Самедов, Шатов, Тарасов, Оздоев, Миранчук, Смолов.

    Запасные: Джанаев, Крицюк, Петров, Семенов, Нойштедтер, Шишкин, Полоз, Газинский, Зобнин, Кутепов, Канунников, Ерохин.

    Стартовый свисток раздастся в 21:30, а пока стартовые составы команды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный Твиттер сборной России
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 сентября 2016, 08:38

      Печалька какая-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 1 сентября 2016, 08:28

      Ни чего не показали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 1 сентября 2016, 00:01

      Оптимальный состав чё

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 31 августа 2016, 23:56

      Унылое говно! Если нет игроков, то хоть какого тренера тут поставь, результат один будет - унылое говно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      rumbinaddd > Фан666 1 сентября 2016, 06:22

      полностью согласен с тобой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 31 августа 2016, 21:49

      матч только начался, а уже пахнет ничейкой))

      1
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