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    Видео дня. Нападающий «Хераклеса» смазал два пенальти за минуту


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    Голосов: 3
    15.08.2016 17:43
    В Голландии традиционно много забивают. Но для форварда Пола Глэдона концовка матча против «Виллема» получилась неудачной. «Бомбардир» показывает моменты, которые голландец нескоро выкинет из памяти.

    С самых первых минут игры «Хераклес» доминировал над «Виллемом» и к 63-й минуте уверенно вел с разницей в три мяча. Однако незадолго до финального свистка Фалкенбург забил гол престижа. Зрителей ожидала веселая концовка, но вряд ли кто-то прогнозировал такое развитие событий.

    Пенальти в ворота «Виллема». К мячу подходит Глэдон, до этого забивший в этой игре уже дважды. Но оформить хет-трик ему не позволяет реакция голкипера Лампру, ногой переведшего мяч на угловой. Следующая же атака «Хераклеса» завершается назначением еще одного пенальти. Глэдон отбирает мяч у партнера и снова идет бить сам. Перекладина. Столь желанная тройка голландскому форварду так и не покорилась.

    Видео дня. Линекер провел эфир в трусах

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Хераклес»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 августа 2016, 08:01

      Ну и где видео? Бомбардир, неужели тяжело сделать свою медиатеку? Взяли ссылку с ютуба сделали, а там его пользователь удалил, и где это видео теперь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 августа 2016, 19:00

      два гола с игры мало

      -1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 18:17

      Ну бывает, главное не проиграли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 15 августа 2016, 18:03

      вот кто сменит кержа в зените

      1
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