«МЮ» выиграл Суперкубок Англии. Ключевые моменты

Не удается финальный штурм игрокам «Лестера». Шмейхель неудачно сбегал в чужую штрафную. «Манчестер» выстоял и завоевал первый трофей в новом английском сезоне!

Златан! Король свое слово сказал. Навес с фланга не выглядел опасным, но шведский нападающий «МЮ» умудрился выиграть верховую борьбу сразу у двух защитников, головой отправив мяч в сетку. Весомая заявка на первый трофей в сезоне!

Варди сравнивает счет! Все началось с классного прохода вышедшего на замену Мусы, а завершилось опрометчивым пасом назад со стороны Феллаини. Варди оказался расторопнее прочих и легко справился с вышедшим Де Хеа. Ничья в нашем матче.

Сумасшедший гол забил «Лестеру» Лингард! С центра поля полузащитник «МЮ» отправился в слаломный проход, обыграл трех человек, а затем послал мяч под Шмейхелем. Голкипер скорость удара погасил, но от пропущенного гола команду не спас.

Мог открывать счет японец Окадзаки. Реальнейший момент упустил нападающий «Лестера». Но мяч после его удара приняла на себя перекладина.

Состав «Лестера».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Манчестер Юнайтед».