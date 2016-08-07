Вожак Тихонов, бомбардир Широков и разгром «Спартака». Помните ли вы лучший сезон «Химок»

25 мая 2007 года. В гости к дебютанту Премьер-лиги «Химкам» заехал сам «Спартак» – лидер чемпионата и признанный фаворит. От такого приезда десятитысячная «Родина» встала на уши и больше походила на муравейник. На трибунах – давка, и самые смекалистые болельщики в поисках удобного местечка расползлись по всей территории стадиона. Фанатов красно-белых – большинство. Все они собрались, чтобы узреть легкую победу своих любимцев, но никак не увидеть фишек, вяло перемещавшихся по полю. Невероятно, но факт: к 23-й минуте красно-белые горели со счетом 0:2. Постарались Широков и Архипов, заставившие пожаловавшую торсиду плеваться проклятиями. Когда же в ворота Плетикосы влетел третий мяч, с трибун грозно понеслось: «Как вам не стыдно?».

Но в красно-белой каше мы отошли от самого главного: болельщики «Химок» могли гордо задрать нос. На премьерных смотринах их команда по косточкам разобрала зубастого гранда и выдала такую игру, что с лупой не подкопаешься. А вечно молодой, хоть и ветеранистый Тихонов, бывшая звезда «Спартака», тащивший на себе красно-черных, своей игрой заставил аплодировать всех болельщиков без исключения.

«Ребята вложили в игру всю душу и все старание», – резюмировал после разгромной победы наставник химчан Владимир Казаченок. Вот такой простой рецепт успеха в дебютном сезоне, который, правда, не всегда приходился по вкусу. По ходу чемпионата команду ждала большая перестановка: из-за проблем со здоровьем пост рулевого покинул Казаченок, а на его место воссел Славолюб Муслин, дотащивший «Химки» до конца. Проблемы проблемами, но еще пару пинков столичным клубам красно-черные отвесить успели: в пострадавших оказались «Динамо» и «Москва». Не руководствуясь робингудовскими принципами, «Химки» бесперебойно обкрадывали обитателей турнирного дна и несколько раз пугали верхушку. В итоге – девятое место в турнирной таблице и вполне себе солидный старт. Как оказалось, выше «Химки» прыгнуть были не в силах и уже через два сезона покинули Премьер-лигу.

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Кто те люди?

Роман Березовский. Армянская легенда пришла в «Химки» аккурат под выход в Премьер-лигу и провела в дебютном сезоне почти все матчи. 33 пропущенных мяча, четыре из которых пришлись на сменщика Березовского Андрея Чичкина, твердят о надежности вратаря. За «Химки» Березовский выступал до 2011 года, а потом ушел в «Динамо», где и закончил карьеру. После встречи бутс с гвоздем бело-голубых Роман не покинул и стал тренером вратарей.

Вуле Тривунович. «Химки» – единственный российский клуб в карьере Тривуновича, цвета которого он защищал три сезона. В дебютном из них босниец крепко держал оборону в руках. Видимо, помогали небесные силы, ведь перед каждой игрой защитник ходил в церковь. В следующих двух сезонах Тривунович стал получать все меньше игрового времени, пока совсем не ушел. Последним клубом защитника был «Сараево», откуда он, кстати, и пришел в «Химки». Сейчас сидит без работы, хотя в 33 года можно было бы и попылить на родине.

Кирилл Орлов. «На поле я не жалею ни себя, ни соперника», – девиз, под которым Кирилл Орлов в успешном сезоне среди партнеров насобирал больше всех желтых карточек – девять штук. В «Химках» арендованный у «Москвы» защитник провел всего лишь сезон, но сходу плотно осел в стартовом составе, демонстрируя заряженный на борьбу футбол. Грань, кстати, не переступал – удалений нет. Уже после «Химок» Орлов, вызывавшийся в молодежную сборную России, помотался по клубам первого дивизиона, пока в 2012 году не остался без команды.

Миодраг Йованович. «В «Химках» мне нравится, и добровольно уходить я не собираюсь», – как-то признался Йованович. Сербский защитник – настоящий старожил клуба, проведший в «Химках» больше восьми лет и 200 матчей. Кстати, именно он поставил финальную точку в разгроме «Спартака», замкнув головой подачу с углового от Тихонова. Теперь же с футболом покончено.

Андрей Степанов. Лучший футболист Эстонии 2004 года, проведший под сотню матчей за национальную команду, до перехода в «Химки» по выступлениям за московское «Торпедо» уже был знаком с реалиями российского футбола. Отпахав два сезона в составе подмосковного клуба, Степанов отправился в «Уотфорд», но спустя год вернулся. Сейчас – 37 лет и футбольная пенсия.

Андрей Тихонов. И в годах бывшая звезда «Спартака» не падала ниже заданного уровня. Высокого, надо отметить. И пахал Тихонов на уровне с молодыми, о чем свидетельствуют 28 проведенных матчей из 30-ти. Не терялась и способность полузащитника к грамотному созиданию: лучший распасовщик команды (10 голевых передач + четыре забитых мяча) поучаствовал в половине химкинских голов. И это в 37 лет! Позднее он уйдет, но вернется, чтобы сделать последний полноценный выдох в качестве футболиста. Сейчас Тихонов занялся самостоятельным тренерским творчеством, возглавив «Енисей».

Роман Воробьев. Один гол и одна голевая передача – так себе показатели, но в тех «Химках» Воробьев был крупной фигурой и примером того, как не из раскрученного клуба пробиться в сборную. Гус Хиддинк давно заприметил полузащитника, а затем и дал шанс. Но после первого же сезона Воробьев упорхнул в «Сатурн», заодно потеряв место в сборной России. Теперь же полузащитник пылит за «Оренбург», с которым по итогам прошлого сезона пробился в РФПЛ.

Роман Широков. Тот сезон стал взлетным еще для одного Романа. Того, который пока не вляпался в кучу скандалов, но уже набиравшего в этом смысле обороты. «Он очень непростой парень в общении. Подобрать к нему ключик не так-то легко», – метко заметил тренер «Химок» Владимир Казаченок. Но с претензиями в игровом плане к Широкову не подкопаться. Семь голов, две голевые передачи, звание лучшего бомбардира команды – Хиддинк, позвавший хавбека в сборную России, дураком не был.

Затем – переход на правах свободного агента в триумфальный «Зенит», канитель со «Спартаком» и ЦСКА, куда еще и уместился «Краснодар». После армейцев, где Широков вдоволь отдохнул на скамейке запасных, полузащитник неожиданно решил завязать с карьерой футболиста. «Не сомневаюсь, что еще два года мог играть на очень хорошем уровне», – но, увы. Скоро увидим Романа Николаевича в футбольных чиновниках.

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Настя Чех. В «Химках» у словенца с любопытным для российского болельщика именем все шло довольно хорошо. В дебютном сезоне он и забивал, и ассистировал – в общем, был заметен. Но когда вырылась финансовая яма, Чех незаметно слинял. После «Химок» он был замешан в незаконной букмекерской деятельности. Сейчас же в свои 38 лет продолжает выступать на родине в составе клуба «Драва» (здесь уместны шутки про сборную России, но не спешите глумиться – ударение на первый слог).

Драган Блатняк. Эта персона хорошо известна российскому болельщику. В том сезоне нападающий провел на поле больше всех времени (кроме Березовского в воротах), но забил всего-то два гола. А потому что играл он на позиции крайнего полузащитника. Зато есть шесть голевых передач – и вроде как все нормально. По истечении контракта с «Химками» присоединился к «Москве», но те развалились. И вот – «Ростов», без Бердыева, но уже пугавший всех в Кубке России. Сейчас ему 34 года, но карьера подошла к концу.

Александр Антипенко. «В нашей команде полно нытиков! Все мы нытики», – как-то пульнул Антипенко. Шутки шутками, но и от дела рослый форвард не отходил, настреляв пять голов (второй результат в команде). И это с учетом не самого большого предоставленного времени. Уйдя из «Химок», Антипенко вместе с «Сибирью» еще сезон поторчал в РФПЛ, а потом отправился в ФНЛ. Ну и куда же без ПФЛ – 34-летний игрок сейчас в «Рязани».

Антон Архипов. Игрового времени Архипов тогда получал не так много, но свои десять центов нападающий все же вставил. К примеру, его гол с передачи Тихонова помог «Химкам» разгромить «Спартак». К тому забитому мячу он добавил еще три, а потом отправился покорять необъятную Россию и даже Израиль. В «Роторе» форварду пришлось веселее всего: именно оттуда руководство поперло игрока за появление на тренировке в нетрезвом виде. 30 лет, нет клуба – как-то так.