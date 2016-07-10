Триумф советского футбола, чудо датчан и чемпионы по «орлянке». Главные финалы в истории Евро

Самый патриотичный: СССР – Югославия 2:1, Евро-1960

Сборная СССР – первый чемпион Европы. Факт, который обязан знать каждый уважающий себя патриот. Притом, не только русский, но и представитель каждой из бывших советских республик. Особенно, наверное, Грузии. Ведь первый мяч забили Слава Метревели, а голевой пас на победный гол Виктора Понедельника отдавал прекрасный дриблер Михаил Месхи. Сборная по праву называлась «Красной машиной» и действительно котировалась в Европе: не просто так Сатьяго Бернабеу после финала подсовывал ряду игроков контракты, а Льву Яшину предложил вписать любые цифры, какие он захочет. Разумеется, все гордо отказались, чем до сих пор удивляют и восхищают Европу. Матч был ярок, команда прекрасна, а результат навсегда вошел в истории. Для нашего футбола он до сих остается наивысшим, отчего немного грустно.

Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Самый странный: Италия – Югославия 1:1, 2:0, Евро-1968

Странность видна уже в подзаголовке: два счета. Дело в том, что матча было два. В те годы активно практиковались переигровки, наследие которых нам знакомо по Кубку Англии. Правда, в 1968-ом правило распространялось и на финалы. Сборная Югославии, одолевшая по ходу турнира мощных немцев, билась на равных и с великим поколением итальянцев. Гол легендарного Драгана Джаича мог стать победным, если бы не ответ Анджело Доменгини в концовке. Дополнительные полчаса победителя не выявил, зато выявила переигровка – к двум кубкам мира «скуадра адзурра» добавила первый кубок Европы. Но странности не заканчиваются на переигровке. В финал Италия попала самым диким способом в истории футбола – бросанием монетки. Причем случилось это в полуфинале с СССР, завершившимся со счетом 0:0. Внезапный ступор Альберта Шестернева заставил судью передать право выбора стороны Джачинто Факкетти, который и оказался более удачливым. А вы говорите, пенальти – лотерея.

Самый зрелищный: Чехословакия – ФРГ 2:2 (5:3 по пен.), Евро-1976

Здесь уже никаких переигровок, а старые (вернее, новые)-добрые пенальти, которые позволили одной чешской фамилии навсегда стать нарицательной. Суперпоколение немцев, взявшее золото ЧМ и ЧЕ, вряд ли кого-то удивило третьим финалом за четыре года. А вот чехословаки сотворили сенсацию, в духе России-2008 разнеся мега-команду Нидерландов с величайшим в ее истории поколением (3:1). Впрочем, то же самое можно сказать и про состав Чехословакии, который в финале устроил немцам настоящее рубилово, к 25-ой минуте ведя в счете 2:0. Но Германия не была бы Германией, если бы не отыгралась. Все по классическому сценарию: с голом на последней минуте. Настало время первой серии пенальти в истории финалов ЧЕ. Победный исполнил Антонин Паненка. Вы сами знаете как.

Самый запоминающийся: Нидерланды – СССР 2:0, Евро-1988

Сборная Советского Союза – одна из самых успешных на чемпионатах Европы. В финале она играла четыре раза, пускай и победила всего однажды. Не могла команда СССР пропустить и главный матч Евро в последние годы своего существования. Тем более лучшей вывески, чем соперничество с голландцами быть не могло. Два прекрасных поколения, где ум, работоспособность и техника поставлены во главу. Да и по уровню команды не сильно разнились: на групповом этапе советские футболисты абсолютно по игре победили 1:0. Но к финалу молодые звезды голландцев вышли на пик. Они и стали решающим фактором в равном матче: потрясающая игра головой Гуллита и необъяснимый прием ван Бастена принесли голландцам первый и единственный трофей в истории. А Евро, как турнир, у многих до сих пор ассоциируется с тем самым голом.

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Самый сенсационный: Дания – Германия 2:0, Евро-1992

Чемпионство «Лестера»? Серебро «Ростова»? Выступления Исландии и Уэльса? Пф… Все это меркнет в сравнении с тем, что сотворила сборная Дании в 1992-ом. Из-за гражданской войны в стране команда Югославии снялась с турнира за 11 дней до его начала. Роль замены выпала датчанам, которые весь чемпионат жили в чужом отеле и ездили на чужом автобусе. О целях и речи не шло: футболистов выдернули из отпуска и попросили просто достойно выступить. Вышло более, чем достойно. Хотя трудностей было немало. Самая очевидная: группа смерти с Англией, Францией и Швецией. Ее чудом удалось преодолеть. Но вот справиться с угрозой настоящей смерти было невозможно – во время турнира маленькая дочка Кима Вильфорта, одного из лидеров команды, боролась с лейкемией. Перед решающим матчем группового этапа с французами Ким вынужден был вернуться домой, поскольку состояние девочки ухудшилось. Но он нашел в себе силы вернуться к играм плей-офф и стал героем финала, забив гол. Через месяц после этого дочка Вильфорта умерла. Победа же собранных наспех датчан над монструозными немцами навсегда останется бессмертной.

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