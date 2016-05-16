Бергоми, Слуцкий, Дешам и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего.

На официальном сайте УЕФА полным ходом идет голосование, в котором пользователи выбирают символическую сборную чемпионатов Европы всех времен. Откровенно говоря, выбор мог бы быть и побогаче, но речь сегодня не об этом. Помимо «простых смертных», участие в голосовании принимают и известные футбольные персоны прошлого и настоящего. «Футбол в стиле Ретро» с интересом следит, как голосуют профессионалы своего дела. С удовольствием знакомим своих читателей с выбором звезд, легенд и просто отличных игроков и тренеров игры в кожаный мяч.

Кстати, выбрать свою команду мечты можно тут.

Легенда миланского «Интера» и всего итальянского футбола Джузеппе Бергоми выбрал для своей сборной схему 4-3-3.

Любитель огорчать сборную России Марк Вильмотс остановился на схеме 4-4-2.

Легенда голландского футбола Рууд Гуллит включил в сборную партнеров по сумасшедшему трио «Милана» и сборной Голландии, а про себя позабыл. Поскромничал, а зря.

Фантастический игрок и отличный тренер Дидье Дешам вспомнил про Льва Яшина. Респект.

Джанлука Дзамбротта, раздумывая между кандидатурами Буффона и Дзоффа, сделал выбор в пользу партнера по сборной и «Юве».

Если заменить несколько игроков в сборной Антонио Конте, то выйдет вполне симпатичная сборная «Серии А» всех времен.

Роберт Левандовски удивительным образом не включил в команду Антонина Паненку. Как же так? Ведь прославленный ветеран частенько восхищается игрой Роберта.

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий составил вот такую команду. Достойный выбор.

Главный тренер одного из соперников сборной России по ЧЕ-2016 Крис Коулман остановился на таком варианте команды.

Сборная Северной Ирландии сенсационно вышла на чемпионат Европы. И, судя по суператакующему составу символической сборной главного тренера от «зелёно-белой армии» Майкла О'Нила, сюрпризы от Северной Ирландии только на стадии становления.

В качестве постскриптума. Рубрика с претензией на продолжение. На наш взгляд, тема весьма интересная, поэтому часть вторая, а может быть и третья – не за горами. Ну, а вы, дорогие читатели, расчехляйте критикометы и айда спорить в комменты.

Другие выпуски «Команды Мечты от звёзд футбола»: Выпуск №2, Выпуск №3.

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По материалам официального сайта УЕФА.

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