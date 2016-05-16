Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Бергоми, Слуцкий, Дешам и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

    16 мая 2016
    «Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего.

    На официальном сайте УЕФА полным ходом идет голосование, в котором пользователи выбирают символическую сборную чемпионатов Европы всех времен. Откровенно говоря, выбор мог бы быть и побогаче, но речь сегодня не об этом. Помимо «простых смертных», участие в голосовании принимают и известные футбольные персоны прошлого и настоящего. «Футбол в стиле Ретро» с интересом следит, как голосуют профессионалы своего дела. С удовольствием знакомим своих читателей с выбором звезд, легенд и просто отличных игроков и тренеров игры в кожаный мяч.

    Кстати, выбрать свою команду мечты можно тут.

    Легенда миланского «Интера» и всего итальянского футбола Джузеппе Бергоми выбрал для своей сборной схему 4-3-3.

    Любитель огорчать сборную России Марк Вильмотс остановился на схеме 4-4-2.

    Легенда голландского футбола Рууд Гуллит включил в сборную партнеров по сумасшедшему трио «Милана» и сборной Голландии, а про себя позабыл. Поскромничал, а зря.

    Фантастический игрок и отличный тренер Дидье Дешам вспомнил про Льва Яшина. Респект.

    Джанлука Дзамбротта, раздумывая между кандидатурами Буффона и Дзоффа, сделал выбор в пользу партнера по сборной и «Юве».

    Если заменить несколько игроков в сборной Антонио Конте, то выйдет вполне симпатичная сборная «Серии А» всех времен.

    Роберт Левандовски удивительным образом не включил в команду Антонина Паненку. Как же так? Ведь прославленный ветеран частенько восхищается игрой Роберта.

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий составил вот такую команду. Достойный выбор.

    Главный тренер одного из соперников сборной России по ЧЕ-2016 Крис Коулман остановился на таком варианте команды.

    Сборная Северной Ирландии сенсационно вышла на чемпионат Европы. И, судя по суператакующему составу символической сборной главного тренера от «зелёно-белой армии» Майкла О'Нила, сюрпризы от Северной Ирландии только на стадии становления.

    В качестве постскриптума. Рубрика с претензией на продолжение. На наш взгляд, тема весьма интересная, поэтому часть вторая, а может быть и третья – не за горами. Ну, а вы, дорогие читатели, расчехляйте критикометы и айда спорить в комменты. smiley

    Другие выпуски «Команды Мечты от звёзд футбола»: Выпуск №2, Выпуск №3.

    Видео: чумовой гол Найима и еврокубковый триумф «Сарагосы»

    Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»

    Видео: отличный выстрел со штрафного в исполнении Карлоса Тевеса

    Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

    Пять немцев, по которым мы скучаем

    По материалам официального сайта УЕФА.

    Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 11
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 10 июля 2016, 15:49

      Касильяс, Мальдини, О. Кузнецов, Заммер, Ламм, Михайличенко, Пирло, Недвед, Поборски,Гуллит, Ван Бастен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 20 мая 2016, 08:31

      Яшин
      Мальдини, Пуйоль, Беккенбауэр, Ламм
      Зидан, Фигу, Хави, Инеста
      Терри, Вилья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 19 мая 2016, 00:58

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      LSV__911 17 мая 2016, 11:05

      Буффон, Мальдини, Беккенбауэр, Пуйоль, Тюрам, Райкаард, Хави, Иньеста, Зидан, Ван Бастен, Г.Мюллер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 16 мая 2016, 17:33

      Яшин Бланк Лам Мальдини Заммер Пирло Фигу Недвед Зидан Ширер Лаудруп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 16 мая 2016, 14:15

      Яшин
      Лам Беккенбауэр Мальдини Брайтнер
      Пирло Платини
      Недвед Зидан Фиго
      Г. Мюллер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 16 мая 2016, 13:56

      Яшин-Беккенбауэр-Лам-Мальдини-Куман-Гуллит-Пирло-Хави-Зидан-Мюллер-Ван Бастен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 мая 2016, 12:31

      Как можно из таких киперов как Яшин, Буффон и Дзоф выбрать Шмейхеля, даже если брать только выступления на ЧЕ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      azar80 > olic29ivica 10 июля 2016, 15:50

      ладно, Яшин и Дзофф, а Буфон, что Евро когда-то выигрывал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 16 мая 2016, 12:18

      Я не эксперт, и со всеми вариациями согласен, но Альба?! По моему, не самый очевидный выбор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 8 мая 2016, 15:31

      Интересно... Надо изрядно подумать, чтобы написать свою такую же...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11