Видео: Вилья, ван Бастен и еще пять авторов хет-триков в истории Евро

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает все случаи, когда один футболист забивал три мяча в одном матче финальной стадии чемпионатов Европы.

Евро-2016 уже приблизился к стадии 1/4 финала, но футбольные болельщики пока так и не дождались голевого пиршества в виде трёх забитых мячей, забитых одним футболистом в одном матче. Да и вообще, хет-трики – довольно редкое событие в истории финальных стадий чемпионатов Европы. Текущий Евро уже пятнадцатый по счёту, но лишь восемь раз за всю историю турнира игрокам удавалось провернуть «фокус со шляпой».

В надежде, что столь знаковое событие случится и на французских полях, блог «Футбол в стиле Ретро» представляет всех голеадоров, которым удавалось это сделать в рамках финального турнира Евро.

Дитер Мюллер

Турнир Евро: 1976

Команда: ФРГ

Амплуа: нападающий

Матч: ФРГ – Югославия – 4:2 (д.в.)

Затрачено чистого времени на достижение: 37 мин.

Дата достижения: 17 июня 1976 года



1976 (June 17) Yugoslavia 2-West Germany 4... sp1873

Клаус Аллофс

Турнир Евро: 1980

Команда: ФРГ

Амплуа: нападающий

Матч: ФРГ – Голландия – 3:2

Затрачено чистого времени на достижение: 45 мин.

Дата достижения: 14 июня 1980 года

Мишель Платини

Турнир Евро: 1984

Команда: Франция

Амплуа: полузащитник

Матч: Франция – Бельгия – 5:0

Затрачено чистого времени на достижение: 85 мин.

Дата достижения: 16 июня 1984 года



1984 (June 16) France 5-Belgium 0 (European... sp1873

Мишель Платини

Турнир Евро: 1984

Команда: Франция

Амплуа: полузащитник

Матч: Франция – Югославия – 3:2

Затрачено чистого времени на достижение: 18 мин.

Дата достижения: 19 июня 1984 года

Марко ван Бастен

Турнир Евро: 1988

Команда: Голландия

Амплуа: нападающий

Матч: Голландия – Англия – 3:1

Затрачено чистого времени на достижение: 31 мин.

Дата достижения: 15 июня 1988 года



1988 (June 15) Holland 3-England 1 (European... sp1873

Сержиу Консейсау

Турнир Евро: 2000

Команда: Португалия

Амплуа: нападающий

Матч: Португалия – Германия – 3:0

Затрачено чистого времени на достижение: 36 мин.

Дата достижения: 20 июня 2000 года



2000 (June 20) Portugal 3-Germany 0 (European... sp1873

Патрик Клюйверт

Турнир Евро: 2000

Команда: Голландия

Амплуа: нападающий

Матч: Голландия – Югославия – 6:1

Затрачено чистого времени на достижение: 30 мин.

Дата достижения: 25 июня 2000 года



2000 (June 25) Holland 6-Yugoslavia 1 (European... sp1873

Давид Вилья

Турнир Евро: 2008

Команда: Испания

Амплуа: нападающий

Матч: Испания – Россия – 4:1

Затрачено чистого времени на достижение: 55 мин.

Дата достижения: 10 июня 2008 года

В качестве постскриптума только факты:

Лишь один футболист дважды забивал по три мяча в одном матче – француз Мишель Платини. Он же автор самого «быстрого» и самого «долгого» хет-триков в истории Евро. И он же всё это сотворил в рамках одного турнира.

Немецкий форвард Дитер Мюллер – единственный футболист, который «захватил» дополнительное время при достижении своего результата.

Достижение покорилось лишь футболистам из пяти стран: Германия (ФРГ) – 2, Франция – 2, Голландия – 2, Португалия – 1, Испания – 1.

Сборная Югославии трижды попадала под «раздачу», в ворота балканской команды трижды исполнялся хет-трик. Но справедливости ради, стоит отметить, что в 2000 году под флагом Югославии уже выступала сборная Сербии и Черногории.

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Фото: www.pinterest.com, www.berliner-zeitung.de, www.kicker.de, theinsideleft.com, www.sport.de, talksport.com, wordpress.com

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