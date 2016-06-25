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  • Зидан Банжаки, Патрик Роналдиньо, Марадона да Силва и другие неизвестные однофамильцы великих

Зидан Банжаки, Патрик Роналдиньо, Марадона да Силва и другие неизвестные однофамильцы великих

Диего Марадона да Силва

Клуб «Палмейра де Гоянинья» любит подделки. Сначала, бразильская команда решила скопировать название и фирменные цвета «Палмейраса» из Сан-Паулу. А в 2013 году в команде выступали такие игроки, как Ромарио и Диего Марадона. Они были, к слову, почти как настоящие – тоже лучшие в своем клубе. На нового Марадону вообще возлагались большие надежды – как на продолжателя эпохи. Но знаменитые фамилии не помогли маленькому клубу. Звучит, как в анекдоте: собрались Ромарио и Марадона и чуть не вылетели из Campeonato Potiguar (высший дивизион в штате Риу-Гранди-ду-Норти) в том же 2013 году. И все-таки «зеленым» потом удалось спастись. Хотя и без помощи Марадоны.

Анелька

Как тридцатилетний центральный защитник, который отзывается на имя Мурильо Артур Гонсалес де Кейруш получил прозвище Анелька? Забив гол, очевидно. В начале карьеры Анелька был нападающим. Он время от времени забивал невзрачные голы. Но однажды, когда играл в молодежной команде клуба «Ремо» (естественно, в Бразилии), если верить слухам, сумел забить точно такой же гол после выхода один на один с вратарем, как Анелька в матче клубного чемпионата мира против «Коринтианса» в 2000 году. За это и получил свое прозвище. Но даже перестав забивать, Мурильо не перестал быть Анелька. Его запоминающиеся мячи, забитые головой, в чемпионате штата Гойяс – этого достаточно, чтобы войти в историю. Правда, мы не знаем, делает ли Мурильо руками «бабочку» после забитых мячей, как Нико. А то и не отличили бы одного от другого.

Патрик Роналдиньо Лен

25 июля 2015 был самым лучшим днем в карьере либерийца. В тот вечер «Ливерпуль» начал свой сезон с турне по Азии. Роналдиньо забил «красным», выступая в составе сборной Малайзии All Stars, и его гол привел к итоговой ничье с командой Брендана Роджерса. Но это, конечно, совсем не тот уровень, к которому мы привыкли при упоминании имени Роналдиньо.

Платини

Платини выиграл чемпионат Европы-1984, взял Кубок европейских чемпионов в 1985, получил три «Золотых мяча» и впоследствии стал главой УЕФА. Но знали ли вы, что Платини это еще и кабовердийский футболист, поигравший за такие клубы, как «Аль-Иттихад» в Египте, «Санта Клара» с Азорских островов и софийский ЦСКА? Вероятно, нет. Луиш Соареш (что-то напоминает, да?) – а его настоящее имя именно такое – выбрал себе звучный псевдоним в честь того, кого считает лучшим игроком всех времен. И он понемногу стремится к своему идеалу – новый Платини стал автором самого первого гола сборной Кабо-Верде (в матче с Марокко в 2013 году).

Зидан Банжаки

Маленькому чемпиону всего 17 лет, он родился в декабре 1998 года в семье истинных футбольных болельщиков. Ну, вслушайтесь: его брата зовут Фигу Банжаки, а двоюродных братьев – Мальдини и Ривалдо. Юный Зидан еще не достиг таких высот, как его тезка, но у него есть все шансы – он уже выступает за сборную Португалии U19 и за дубль «Бенфики». Юный номер 10 вполне может стать отличной португальской версией своего тезки. А, может, и еще лучше оригинала.

Ван Бастен

К сожалению, мы почти ничего не знаем о загадочном бразильце, кроме его имени. Еще бы – бразильского игрока таинственного клуба из города Бататаиса зовут… Ван Бастен. Ему 25, и он родом из Сан-Паулу. Все.

Дуглас Баджо

Бразильцы – самая футбольная нация, и Дуглас Баджо – прямое тому доказательство. Юный игрок родился в феврале 1995 года, он выступает за «Фламенго» и пока никакими достижениями похвастаться не может. Но в этой истории главную роль играет не сам Баджо, а его родители. Папа и мама Баджо стояли на трибунах финального матча Чемпионата Мира 1994 года, когда Бразилия и Италия определяли чемпиона по пенальти. Во время последнего решающего удара в ворота Бразилии папа пообещал маме Дугласа, что, если итальянец Роберто Баджо не забьет, то сына назовут в честь него. Вот. Интересно, много ли в Италии юных Трезеге?

Погба, Обамеянг, Игуаин и другие старшие братья-неудачники в современном футболе

Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Весь мир
Комментарии (3)
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RedGreenHooligan
1466838645
Мохамеда Зидана забыли)
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343443
1466846159
Зидана забыли
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serg30
1466861674
У Андорры есть свои Пуйоль и Виейра.
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