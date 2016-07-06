Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

После игры между Португалией и Исландией случился один из самых странных диалогов на чемпионате Европы:

– Эй, Роналду! Давай обменяемся футболками? – подбежал бородач Арон Гуннарссон.

– Обменяться? А ты кто такой? – с сомнением улыбнулся португалец.

– Я Арон Гуннарссон. Сын Гуннара из Акюрейри в Исландии.

Криштиану показал Арону на подтрибунное помещение, мол, обменяемся там. Получил ли сын Гуннара футболку, неизвестно. Зато от Роналду досталось всей сборной Исландии: ««Мы немного расстроены, потому что делали все возможное для победы в этом матче, а Исландия не делала ничего. Они забили гол, за 90 минут у соперника было всего два момента. Вся сборная Исландии сидела в обороне за линией мяча. Исландцы поставили автобус, в таких матчах сложно выиграть. Мы пытались победить, но не получилось. Мы контролировали мяч, а Исландия просто защищалась, защищалась и защищалась. Им просто повезло. Исландцы праздновали эту ничью так, как будто выиграли Евро, просто невероятно. Стиль игры сборной Исландии говорит об их ограниченности. Они не ставят перед собой никаких целей на Евро».

Тут уже на Роналду ополчились более-менее все. Португальца ругали за высокомерие и неуважение, хотя сам матч и статистика иллюстрировали зашитый на все пуговицы футбол Исландии. Португалия 26 раз ударила по воротам, 9 из них были в створ (у исландцев – 4 и 4). Владение – 70% против 30%, угловые – 11 против 2.

Ремейк

Противников «автобуса» в футболе огромное количество. Месут Озил объяснил ничью Германии с Польшей манерой игры поляков, которые «всей командой стояли у своих ворот». Пусть Роналду высказался жестко, но по делу. Даже если психанул, у него есть на это право. Исландия уверенно играла в сборную Греции-2004, которая стала чемпионом Европы под всеобщее возмущение. «Такой оборонительный стиль убивает футбол!» – возмущались болельщики, но делали скидку: один раз можно, так и быть. Для португальца тот турнир был одним из самых памятных, только под грустную музыку. И сейчас, возможно, последний шанс добиться чего-то со сборной.

Намерения у Роналду серьезные, перед поездкой во Францию он тренировался трижды в день, не считая обязательной работы с командой. Чтобы подойти к Евро-2016 в состоянии близком к безупречному, он нанял Хоакина Хуана, одного из лучших физиотерапевтов в мире. Помимо того, чтобы побить рекорд Луиша Фигу (127 матчей за Португалию – сделано), Криштиану приехал серьезно побороться. Капитан португальцев при этом осознает, что надеяться снова придется только на себя. Можно сколько угодно ругать сборную Португалии за зависимость от Роналду, но он не может воспитать топ-игроков самостоятельно. Нани, Куарежма, Моутинью, Варела – короткий список ребят, перемешавших талант с хайпом. Первые двое отрабатывают финты на турках, Жоау прирос к Монако, а Варела – как пульт от телевизора.

Одни против всех

Португалия снова не выиграет чемпионат Европы. Выйдет из группы с помощью Роналду, но споткнется о плечистого противника в четвертьфинале или полуфинале. Сдержать можно кого угодно. Особенно когда он один против всех.

Однако зимой будет не важно, кто там 10 июля на «Стад де Франс» поднял над головой Кубок Европы. Последние пять «Золотых мячей» не имели никакого отношения к турнирам сборных. Выигрывали ли все испанцы, побеждали ли немцы, лучшими игроками мира признавались Роналду и Месси. Потому что «Мяч» дают не за один турнир, а по итогам года. И пока в мире нет лучше игроков, чем Криштиану и Лео. И в 2016 португалец сиял ярче.

Если на время забыть о суматохе чемпионата Европы, главным турниром остается Лига чемпионов. Победа «Реала» прогнозировалась, но случилась по-особенному – вопреки. В плей-офф ввалился не типичный прокаченный клуб с короной на голове, а тренер-дебютант и проблемный коллектив с раздутыми амбициями. Влияние Роналду на других игроков было огромным. Не только по части командной игры, а главное в раздевалке. Криштиану стал жестче к себе и партнерам. «Если бы все в «Реале» играли на моем уровне, мы были бы первыми, – рубанул он после поражения от «Атлетико», первого под руководством Зидана. – Пресса пишет, что это я действую недостаточно хорошо, но статистика не врет». И позже уточнил: «Я про уровень физической готовности. Я не лучше любого из одноклубников».

Клуб «За 50»

Игроки «Реала» правильно поняли посыл, сплотились вокруг Зидана и Роналду и выдали впечатляющую концовку. Получилось нагнать «Барселону» и выиграть «серебро» Примеры, после поражения от «Вольфсбурга» выкарабкаться в финал в Лиге чемпионов. Символично, что последний пенальти в серии с «Атлетико» пробил именно Криштиану. Титул лучшего бомбардира главного еврокубка, к слову, тоже у него.

Роналду ставят в укор снизившуюся статистику обводок и нестандартных действий. При этом в расчет уже не берется факт, что португалец превосходит планку в 50 (пятьдесят!) голов за сезон в шестой раз подряд. Мелочи жизни. Роналду перемахнуло за тридцать, и всем бы пережить такой кризис среднего возраста. Скорость, естественно, падает, и приходится компенсировать это мощью. Сейчас Криштиану – идеальный нападающий, способный играть везде. Спросите у защитника Австрии Флориана Кляйна: «Надеюсь, у кого-нибудь из нас будет план остановить Роналду, сдерживать его 90 минут очень сложно. Откровенно говоря, я сам точно не знаю, где он играет – на левом фланге или в центре».

Или послушайте более авторитетного эксперта: «Роналду выиграет «Золотой мяч». С победой на чемпионате Европы или же без неe. В этом вопросе чрезвычайно важную роль играет победа в Лиге чемпионов. Роналду достоин этого, если принять во внимание его характер, голы, титулы и статистику в «Реале». Лучшим в мире будет Криштиану». Это Роберто Карлос, чемпион мира.

Футбольные страсти вокруг самого именитого португальского футболиста не утихают, однако Роналду находит время окунуться в бизнес. Имея большой интерес к музыке, форвард предлагает легендарному музыкальному бренду Monster выпустить линейку премиальных наушников. Глава и основатель компании Monster Ноэль Ли, считая такое партнерство интересным, соглашается: «Роналду – один из лучших в мире спортсменов, и мы считаем, что Monster делает одни их лучших наушников в мире. Мы верим, что Роналду донесет наше видение того, каким должно быть качественное аудио до аудитории по всему миру».

Бренд ROC by Monster появился в 2015 году. Три модели наушников отразили в своем модном и спортивном дизайне стиль жизни Роналду, а по звуку вышли на максимум – беспроводные вкладыши ROC SuperSlim, накладные ROC Freedom и полноразмерные ROC Black Platinum. Сам основатель Monster Ноэль Ли разработал и внедрил в каждую модель ROC фирменную звуковую технологию Pure Monster Sound для получения кристально чистого звука. «В моей жизни все, так или иначе, связно эффективной работой и качеством, – сказал Роналду. – Мы основали ROC Live Life Loud, чтобы дать возможность моим фанатам по всему миру получить продукт с лучшим дизайном и лучшим качеством звука на рынке».

Роналду, Руни, Ибрагимович и другие молодые супергерои Евро-2004