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  • Праздник к нам пришел! Франция обыграла Румынию в стартовом матче Евро

Праздник к нам пришел! Франция обыграла Румынию в стартовом матче Евро

Димитри Пайе отметился сумасшедшим мячом! Франция выиграла у Румынии со счетом 2:1.

Пенальти в ворота французов. Станку сравнивает счет. Ва-а-а-ау!

Жиру забивает первый гол Евро! Да, господа, это случилось! Франция впереди

Погба не забивает убойный момент. Тэтэрушану спасает.

Первый тайм завершен. Нули на табло, но игра интересная. Ждем вторую половину встречи.

Снова не реализует шанс Антуан Гризманн. Теперь даже в штангу попасть не удалось. Мимо.

Гризмааанн! Как не забил сейчас французский нападающий? Штанга спасает Тэтэрушану и его партнеров.

Уго Льорис уже на первых минутах спас свою команду. Невообразимый сейв, оставивший неприкосновенными нули на табло.

Церемония открытия завершилась. Франция и Румыния играют в футбол. Играют весело!

Bonjour madame et messieurs! Мы с вами на Евро! Стартует матч Франция – Румыния, меньше часа до начала.

Хозяева турнира против самой крепкой обороны Европы (судя по отборочным играм). Супернападение с Гризманном во главе против команды, не проигрывающей 16 матчей подряд. Загадочная румынская атака против несыгранного центра французской обороны. Чем же все это закончится?

Здесь будет самый информативный онлайн в мире:

Наш онлайн матча Франция – Румыния

Что ж, вот и составы! Stancu и Stanciu путать не будем: первый это молодая «десятка» Николае Станчу, тот игрок, которым интересуется «Зенит». А второй Богдан Станку (номер 19) – это 28-летний форвард турецкого «Генчлербирлиги» по прозвищу «кот».

У французов нет в старте Марсьяля, зато с первых минут сыграет Димитри Пайе. Помните, мы рассказывали о том, как этот парень 11 лет назад продавал рубашки во французском магазине?

А вот так интереснее:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Раздевалочка французская:

А вот румынская:

Румыны и французы к празднику готовы! А вы?

Циферки! Французы в последних 10 матчах румынам не проигрывали – 5 побед и 5 ничьих. А Румыния – меньше всех пропустила в квалификации (всего лишь два мяча).

А сейчас вы будете смеяться, но совсем не слабая Румыния выиграла всего один из 13 матчей на чемпионатах Европы, зато какой – против Англии (3:2) на Евро-2000, благодаря чему сенсационно вышла в четвертьфинал! Кстати, один из голов забил Доринел Мунтяну, работавший совсем недавно тренером в «Кубани» и «Мордовии». В общем, смотрите, как это было:

Чемпионат Европы Европа Франция Румыния
Комментарии (11)
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Lb40
1465583863
Неа,не та фотка! Там должен быть афрофранцуз и румынка. А в левом верхнем углу надпись: Brazzers.
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Ильгизар И
1465584247
УРА,ЕВРО
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Ильгизар И
1465584320
УРА11111
Ответить
LOKOfanatik19
1465588290
ЧТо то мне этот матч напоминает 1/2 лч Реал и МС, никаких моментов и скучная игра
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Sergej-74
1465589038
одно радует евро начался
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Ronaldinho R10
1465592660
Зауважал цыганов.Крепкая команда.Ну а Пайе хорош.Одно печалит,все время было ощущение,что на поле в синих майках с петухом на груди не французы,а сборная ЮАР.И то,по-моему в ЮАР больше белых.
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TUMS
1465593949
Румынам чуть-чуть не хватило сил. Жаль.
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spaike
1465597639
румыны неплохо играли с французами, но Пайет не дал румынам взять очки
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pik54
1465618245
Румынам не повезло, жаль.
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mihail1980
1465627855
чуть не угодал ничью
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