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    7 попыток объяснить самый идиотский поступок года в исполнении Бруну Алвеша


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    Голосов: 0
    03.06.2016 14:00
    Шутки про «трешку» и Бруну Алвеша долго выносили мозг после известного спича Валерия Карпина, но вчера ветеран португальской команды едва не вынес голову суперзвезде английской сборной. И это совсем не было похоже на шутку.

    Заключительный товарищеский матч Англии перед Евро-2016 против Португалии зрелищностью не блистал, да и агрессивности в нем никакой не было. Кто-то пытался распознать, как будет выглядеть английская команда через неделю в игре с Россией, кто-то и вовсе был непрочь вздремнуть под академичный футбол обеих сборных.

    Наш старый знакомый решил всколыхнуть всеобщее уныние на 35-й минуте: не успевая за Гарри Кейном, Бруну Алвеш так и не решил, как следует отбирать мяч, и просто прыгнул в голову сопернику. Смотрелось страшно, а Кейн встал и побежал дальше, но судья охладил пыл обоих – англичанину надо было прийти в себя, а португальцу – убраться вон с поля, чтобы никто больше не вздумал творить такие вещи во время игры.

    Адвокаты у Алвеша нашлись мгновенно. Возможно, португалец слишком буквально воспринял советы Пепе по отбору мяча в воздухе.

    А может, Алвеш – фанат реслинга, а мы просто об этом не знали. До вчерашнего вечера.

    Или даже боев без правил – там вон что бывает.

    Без сравнения с великим каратистом, конечно, не обошлось. Только поле битвы совсем неподходящее.

    Черт возьми, какой реслинг, какой Норрис. Не там ищем. В какой стране раньше играл Бруну Алвеш? И с кем у Англии первый матч на Евро?

    В конце концов, раз в финале чемпионата мира это делать было можно, почему вчера – нельзя?

    Впрочем, предположительно, что Алвеш вчера решил посоперничать с Пепе за приз за самый идиотский поступок года, а там и за звание самого дурного футболиста мира. Но кредитная история у Пепе, прямо скажем, побогаче.

    «Я признаю свою ошибку и принимаю последствия. Хорошо бы это не повторилось, но я чувствую всеобщую поддержку и готов двигаться дальше. Я уже успел пообщаться с командой в раздевалке, мы знаем, что такое случается», – пояснил Алвеш. Но главное, что Гарри Кейн остался жив. Чтобы на случай крупного поражения Англии в стартовой игре у английских СМИ не осталось поводов для оправданий.

    По материалам Mirror

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dirtytackle.net
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      podonok 3 июня 2016, 20:43

      вообще всё равно пусть калечат друг друга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 июня 2016, 20:35

      Делил я бы посмотрел если бы Ибрагимович с тобой бы так поступил бы,но буду ждать я думаю кто нибудь остудит его дурную голову

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 3 июня 2016, 16:51

      " Но главное, что Гарри Кейн остался жив." ©
      Алвеш так старался 8)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 3 июня 2016, 16:40

      Судья молодец,адекватный!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июня 2016, 14:06

      Даун...чуть башку не снес

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Kulimen 3 июня 2016, 16:08

      Иных в Зенит не берут (ну, за исключением Гарая)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Inks > Майор Дзагоев 3 июня 2016, 17:27

      Рахимича вспомни, гораздо серьезнее костолом

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Inks 3 июня 2016, 18:44

      Рахимич это старая школа. Молодых теперь воспитывает как надо соперника обезоруживать.

      1
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