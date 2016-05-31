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    Как немецкие фанаты поддержали Боатенга в ответ на расистское заявление политика


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    Голосов: 0
    31.05.2016 16:56
    Даже в Германии – оплоте современной толерантности – существуют моменты расизма. «Бомбардир» рассказывает, как фанаты защитили чемпиона мира от острого на язык политика.

    Товарищеский матч со сборной Словакии запомнился не только позорным поражением, но и красивой акцией поддержки. Не поверите, но даже сам капитан сборной, Джером Боатенг, может страдать от расистских высказываний.

    Обидчиком является Александа Голанд – представитель правой альтернативной партии. Он позволил себе предположить, что большинство немцев не хотело бы видеть Джерома своим соседом. Судя по реакции болельщиков, он глубоко ошибался.

    «Жером, будь нашим соседом!»

    «Жером, переезжай поближе к нам»

    Боатенга продержал и его брат из Ганы, и партнеры по сборной.

    «Если хочешь выигрывать трофеи, тебе нужен такой сосед, как мой брат»

    «Если хочешь завоевывать для Германии титулы, тебе необходим такой сосед, как Боатенг»

    Политик же вскоре извинился. Сам Джером отнесся к ситуации легко, заявив, что может отреагировать лишь улыбкой, и был восхищен такой поддержкой.

    Ну а дальше всех во флешмобе пошел немецкий юморист с прекрасной фамилией Похер. Смотрите сами:

    ЧМ-2018. Какой будет сборная Германии?

    Руни-вратарь, Лам-нападающий и другие универсальные игроки

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 31 мая 2016, 17:01

      Боатенгу реакцию на этот скандал явно подсказала фамилия фаната-юмориста

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