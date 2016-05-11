Как фанаты «Вест Хэма» атаковали «МЮ» и грабили свой стадион

Перед последним своим матчем на нынешней арене «Вест Хэма» «Болейн Граунд» («Аптон Парк»), болельщики «молотобойцев» решили напомнить, в какой именно стране футбольных хулиганов считали едва ли не идолами. И до смерти перепугали игроков «Манчестер Юнайтед», чей автобус подвергся атаке бутылками и камнями.

Впрочем, в шоке были не все. Джесси Лингард так вообще веселился.

Матч, тем временем перенесли на 45 минут вперед. Это была последняя игра «Вест Хэма» на «Аптон Парк» перед переездом на новую арену.

Давид Де Хеа едва не получил бутылкой по голове.

И спасти свою команду от поражения не сумел – «МЮ» проиграл 2:3 и упустил возможность занять четвертое место.

По окончании матча на стадионе состоялось небольшое пиротехническое шоу.

Некоторые не могли сдержать слез и эмоций. Стадион пережил 2398 матчей. На нем было забито 5177 голов. И все это – за 112 лет.

А кто-то в последний раз смотрел футбол из окна своей квартиры.

Фанаты же после матча занялись привычным делом – попытались утащить что-нибудь себе на память. Сидения, надписи, все что угодно.

Многие были наряжены в специальные шарфы или футболки, посвященные последнему матчу «Вест Хэма» на этой арене.

А игроки клуба вышли на поле в памятных майках.

Теперь «Вест Хэм» будет играть на Олимпийском стадионе, где продано уже целых 50 тысяч абонементов. Это гораздо более комфортабельная арена, которую клуб арендовал сроком на 99 лет. Ну а «Аптон Парк» перед переоборудованием в жилой комплекс с 800 квартир еще переживет съемки блокбастера о террористах на стадионе, по крайней мере, изначально так планировалось.

И в скором времени, вероятно, будет выглядеть примерно так же, как и знаменитый «Хайбери».