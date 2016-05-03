Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

«У «Тоттенхэма» тяжелая игра на выезде против «Челси», и мы будем пристально ее смотреть. Не думаю, что можем такое пропустить. Когда есть шанс выиграть титул, мы все обязаны посмотреть матч «Тоттенхэма», – сообщил английской прессе полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон.
Дэнни Дринкуотер и Энди Кинг прибывают на вечеринку!
А вот и громила Уэс Морган.
Синджи Окадзаки и Гекхан Инлер тоже тут.
О, это же Нголо Канте. Сказали, что если вечеринка у Варди состоится, то Канте по своему обыкновению по окончании все вычистит.
Немцы тоже тут: и Кристиан Фукс и Роберт Хут.
Болельщики собрались. Праздника хотят. Терпите, два часа впереди.
Какое фанатское разнообразие.
Впрочем, попраздновать пока не суждено: «Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» после первого тайма со счетом 2:0. «Шпоры» на этом стадионе не побеждали 26 лет. Фаны «Лестера» загрустили.
И тут 1:2, Кэхилл забил. Один гол до праздника в Лестере, но будет ли он?
А-а-а-а-а! 2:2!! Азар!! Неужели это все, и «Лестер» – чемпион? В прошлом году забил чемпионский гол «Челси», а в этом – «Лестера»? Фантастика! Оцените этот сумасшедший гол:
«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2. Видеогалерея
Фанаты «Лестера» уже празднуют. Они все прекрасно понимают и находятся в считанных минутах от одного из самых ярких событий всей своей жизни!
И кубок полетел в другую сторону! «Лестер» выиграл чемпионат Англии!!
Хотите знать, как выглядит Party у Варди? Да вот как:
Фантастика! Ставшая реальностью.
Ну-ка, а что там сейчас на официальном сайте «Лестера»? Скромненько, и со вкусом. Похоже, они и сами не до конца верят. Парни, что за дела, вы же чемпионы АПЛ!
Фанаты «Челси» тоже рады. В 2004 году Абрамович уволил Раньери из их клуба, спустя 12 лет «Челси» подвинул «Лестер» к чемпионству. Насмешка судьбы.
А вот и подоспело прямое включение с праздника у Варди!
А кто-то поставил на победу «Лестера» в начале сезона и снял деньги после первого же тура. Выигрыш составил 45 пенни. Бедняга.
А официальный сайт «Лестера» поменял картинку на вот такую. Другое дело!
Как можно в это поверить? Уроженец Лестера и преданный фанат новых чемпионов Англии Марк Селби сегодня выиграл чемпионат мира по снукеру. 2 мая – новый день города?
Часа не прошло, а уже две сотни тысяч ретвитов зафиксировано у твита о чемпионстве «Лестера»! РФПЛ тоже поздравила новых чемпионов, а через пару часов зачем-то стерла свой твит. Виталий Леонтьевич, разберитесь пожалуйста.
А вот и он – чемпионский твит!
А вот, что там дома у Варди происходит сейчас:
Рядом с домом Джейми Варди танцуют самые счастливые люди в мире:
И еще много-много счастья в городе:
Праздник в самом разгаре у «Кинг Пауэр» – домашнего стадиона «Лестера» !
Подоспело поздравление от Джона Терри. Молодец, капитан!
Варди еще находит в себе силы поститить в Twitter. Джейми, там твои безумствующие одноклубники еще не снесли твой дом?
Так Варди ответил на картинку, которую опубликовал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Как говорится, вполне годный троллинг.
Пришло время показать это еще раз. Обратите-ка внимание на дату!
Гари Линекер вне себя от счастья. Вопросов про дресс-код, правда, никак не избежит.
Утром, когда весь страшно уставший и безумно счастливый Лестер только попытается уснуть, итальянцы прочтут свежую газету с вот такой первой полосой:
Как говорилось в старых советских репортажах, отдохнем и мы, товарищи. Уже совсем скоро наступит такое счастливое утро замечательного города Лестер.
Любите сказки и верьте в чудеса. Смотрите, как они случаются.
«Лестер» – чемпион Англии!!!
Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей
Болельщики «Лестера» – самые счастливые люди на земле. Фотогалерея