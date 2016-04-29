Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом

Все начиналось тихо-мирно с приветствий и объятий, а закончилось нападением толпой на человека. Все это происходило на глазах у генерального директора «Партизана» Милоша Вазуры, для которого и предназначался весь спектакль. Вместе с угрозами: «Ты здесь больше не останешься». Весь этот беспредел зафиксировали камеры слежения.

Фанатов сильно раздражают результаты клуба (третье место в чемпионате Сербии), а также зарплата Вазуры, который, по слухам, получает пять тысяч евро в месяц. Поговаривают также, что нынешний гендир «Партизана» раньше был каким-то образом связан с «Делие» – фан-группировкой «Црвены Звезды». Ну а представителей руководства «Партизана» не так давно досталось и на стадионе, когда во время одного из матчей их закидали яйцами.