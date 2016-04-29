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  • Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом

Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом

Все начиналось тихо-мирно с приветствий и объятий, а закончилось нападением толпой на человека. Все это происходило на глазах у генерального директора «Партизана» Милоша Вазуры, для которого и предназначался весь спектакль. Вместе с угрозами: «Ты здесь больше не останешься». Весь этот беспредел зафиксировали камеры слежения.

Фанатов сильно раздражают результаты клуба (третье место в чемпионате Сербии), а также зарплата Вазуры, который, по слухам, получает пять тысяч евро в месяц. Поговаривают также, что нынешний гендир «Партизана» раньше был каким-то образом связан с «Делие» – фан-группировкой «Црвены Звезды». Ну а представителей руководства «Партизана» не так давно досталось и на стадионе, когда во время одного из матчей их закидали яйцами.

Европа Партизан
Комментарии (8)
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narkozanos
1461921519
Три человек занимающиеся спортом,напали на 1 человека руководителя?там вообще сажают за такое?а то слишком открыто они били его.
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LuckyPotapov33
1461923291
это ссаные псы конеобразные втроем на одного. а когда охранники молодчики вышли их и след простыл. Все кони такие писуны отмороженные. Трусливые конебратия
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bringing
1461923630
Низкие твари
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Alex3920486
1461923826
Их бы сюда... Мы бы сотнями по ним троим прошлись бы...))) поиграли бы в "червячка джима")) Я люблю делать из качков -мясо)))
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Тraumtanzеr
1461930988
Конявая порода.
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Мяучело
1461936541
Подленько, однако
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roman230582
1461940154
Надеюсь этих мудаков накажут
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jet andy
1461956979
Сначала по братски поздоровались, а потом неожиданно начали избивать толпой. Гопники так же делают.
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